De Hidalgo a Mexicali: El viaje de un vendedor ambulante

Artemio Sánchez es un hombre originario de Hidalgo que todos los años llega a Mexicali para trabajar y ganar un poco de dinero.

Él se dedica a vender dulces de todo tipo, gomitas, gusanitos, cacahuates y mucho más. Se le puede ver entre semana caminando con su carretilla desde la central camionera hasta la avenida Reforma.

Cuenta que en el mes de septiembre llega a la ciudad con todo su producto y le toca soportar un poco el calor, pero se prepara con sus chamarras para la temporada fuerte que son las épocas navideñas.

“A veces nos han pedido presupuesto para alquilar una carretilla con todos los dulces, ya hemos ido también a fiestas y eventos en estás fechas”, expresó.

Se encuentra enamorado de su trabajo, comenta que los meses de noviembre y diciembre es cuando las ventas aumentan debido a que las familias se acercan a comprar sus ricos dulces.

Ni el frío lo detiene, pues siempre se encuentra con su chamarra y su cobija realizando su recorrido de ventas el cual le brinda felicidad, pues no es solo su trabajo, también es su forma de conocer más una ciudad que lo acogió de gran manera.

Su segundo negocio

Artemio cuenta que no solo se dedica a la venta de dulces, sino que tiene su propio puesto dentro del Bosque de la Ciudad en el cual prepara pico de gallo para las familias cachanillas que acuden a pasar su fin de semana.

“Sábado y domingo nos vamos al Bosque de la Ciudad; ahí si se pone bueno ya que has de cuenta que tenemos aguas frescas y pico de gallo”, expresó.

En estos momentos se encuentra a la espera de que llegue el mes de diciembre que es cuando las ventas en sus dos negocios suben y sin duda es su época favorita del año.

Un largo recorrido

Una vez que llega el mes de diciembre Artemio regresa a su hogar en Hidalgo para tomarse un merecido descanso luego de las largas caminatas y desveladas que hace para poder reunir un poco de dinero.

“De ahí nos vamos a una fiesta que se hace en Durango que se llama Santiago Papasquiaro y dura un mes más o menos”, comentó.

Foto: Javier Gallegos

En el mes de agosto regresa a Hidalgo en donde se toma otra semana de descanso antes de llegar a Mexicali y prepararse para las ventas del día a día.

Cuenta que este recorrido lo realiza debido a que son las dos ciudades en donde mejor lo han tratado, pues la calidez y apoyo de la gente es algo que lo anima a seguir trabajando.

“Yo he andado aquí y he visto mucha gente así como ustedes que son amables, que te apoyan y que no te dan la espalda”, expresó.

Artemio seguirá con sus recorridos de venta por la avenida reforma a la espera de las épocas navideñas en donde afortunadamente para él, sus ingresos son mejores y el apoyo de la gente se hace sentir con más fuerza.