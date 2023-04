Da tranquilidad para BC que EUA declare terminada la pandemia

Da tranquilidad a Baja California la reciente declaratoria del fin de la emergencia sanitaria declarada en el 2020 por Covid-19 en los Estados Unidos, así lo dio a conocer el Secretario de Salud en el estado, Adrián Medina Amarillas.

“Si Estados Unidos y algunos países de Europa han tomado la delantera, eso es una buena noticia porque siempre las nuevas crisis eran situaciones que venían de Europa, Asia o Estados Unidos y seguramente en México pronto será declarada esta situación”.

En días pasados el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden firmó una ley con la que da fin a la emergencia de salud pública, por lo que esto representaría un avance para que países como México puedan hacerlo en un futuro.

“Nos da gusto que hayan hecho una evaluación muy detallada y hayan encontrado que afortunadamente ha pasado lo más crítico de la pandemia, se ha tenido un control suficientemente largo, gracias a los esquemas de vacunación” expresó.

Baja California lleva poco más de un año en semáforo verde, fue en marzo del 2022 cuando se retiraron algunas restricciones respecto a la pandemia, a pesar de que se han registrado incrementos de casos en algunas épocas del año.

Actualmente en la entidad no hay más de 300 casos nuevos por semana y no más de 450 casos activos, en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) hay solamente tres personas hospitalizadas, pero no intubadas.

“Ha sido una cantidad limitada y todos los casos se han podido manejar de manera ambulatoria, una muy poca cantidad de pacientes han llegado a hospitalizarse, en la Secretaría de Salud hay cero pacientes hospitalizados” comentó.

Considero que lo que ha ayudado mucho para no tener números preocupantes son las campañas de vacunación, así como la disposición de medicamentos contra esta enfermedad como lo es el Paxlovid.

El medicamento mencionado sirve como antiviral para ayudar que una persona de alto riesgo se le complique su salud al adquirir el virus, el cual ha sido comercializado por la empresa que creó la primera vacuna, Pfizer.