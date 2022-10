Da conferencia en Mexicali hijo del narcotraficante Pablo Escobar

Juan Sebastián Marroquín conocido por ser hijo del ex narcotraficante Pablo Escobar y el cual actualmente se dedica a impartir conferencias a los jóvenes con la finalidad de prevenir el delito del narcotráfico, visitó el día de hoy la ciudad de Mexicali. El evento formó parte del XXI Festival de Octubre impulsado por la Secretaría de Cultura.

La conferencia se llevó a cabo en las instalaciones del Centro Estatal de las Artes y el conferencista asistió en compañía de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, el Secretario de Educación Gerardo Solís Benavides y el Secretario de Seguridad Ciudadana, el General Gilberto Landeros y la Secretaria de la Cultura Alma Delia Ábrego Ceballos.

Al evento asistieron aproximadamente 3 mil jóvenes del nivel media superior de las diferentes instituciones educativas tales como Cobach Plantel Mexicali, Cobach Vasconcelos, Conalep, Xochicalco y Cecyte.

Marroquin exhortó a los jóvenes a no creer nada de lo que muestran en las series de narcos ya que quienes se dedican a esta actividad ilícita no siempre viven en mansiones y un ejemplo de esto fue su padre quien cuando se encontraba huyendo de la justicia llegó a vivir en cuartos pequeños llenos de tierra que se goteaban en la lluvia.

El conferencista tenía 16 años cuando su padre fue mandado a matar por quien en ese entonces era presidente del Poder Judicial quien lo evidenció públicamente a pesar de haber ingresado a la política.

Esto lo orilló a tener que huir incluso a cambiarse el apellido señalo, pero esto a su vez lo motivó a no seguir el mismo camino de su padre y ahora se dedica a impartir pláticas para que los jóvenes no se vean tentados a tomar este camino ya que a pesar de que parece fácil, las consecuencias a futuro son peores.

Yo me regocijo de saber que pude a través de mi testimonio y a través de eventos como este quizá transformar la vida de un chico para bien, yo no he venido a decirle a los chicos lo que tienen que hacer, los he venido a invitar a que elijan bien’’ expresó Joaquín Marroquin.