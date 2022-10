Curiosidades de los bigotes de los gatos

Los bigotes de los gatos también se les conocen como vibrisas y se tratan en realidad de pelos que se encuentran situados en el bigote, encima de los ojos y en la parte posterior de las patas delanteras.

Las vibrisas se caracterizan por sus terminaciones nerviosas y por ser el doble de grueso que los pelos del resto del cuerpo, lo cual les ayuda a cumplir con su función, ya que actúan como antenas captando todo lo que sucede en el exterior, lo cual les ayuda a los gatos a detectar el más mínimo movimiento, a ubicarse durante la noche, a maniobrar en espacios estrechos y a calcular distancias.

Algunas curiosidades relacionadas con los bigotes de los gatos son:

Los gatos tienen cuatro hileras de bigotes a cada lado de la cara con un patrón único, es decir se puede afirmar que hacen las veces de huellas digitales de los gatos.

Los bigotes les avisan a los gatos de la presencia, tamaño y forma de los objetos cercanos sin la necesidad mirarlos o tocarlos, lo que les permiten desplazarse sin tropezar o chocar con objetos y huir ante un peligro inminente como la presencia de algún enemigo; o simplemente que debe cerrar los ojos para evitar que una sustancia le caiga.

La longitud de los bigotes de los gatos es igual al ancho de su cuerpo ya que éstos les permiten medir la profundidad de los espacios, previniendo quedar atrapados.

Cuando tu gato está tranquilo los bigotes permanecen de lado. Si los mueve hacia delante, indica simpatía o curiosidad; pero si los dispone hacia atrás es señal de posición de ataque o defensa.

Los bigotes les indican a los gatos hasta dónde deben inclinar su cabeza al momento de comer y beber agua para que no se ensucien o mojen. Por todo lo anterior, la pérdida de los bigotes podría ser bastante desconcertante para tu gato, ya que depende de ellos para tomar decisiones cotidianas, y su falta podría hacerlo sentir inseguro e indefenso. En todas las especies, así como cambian de pelo, cambian los bigotes, pero si se parte o caen con frecuencia, es signo de que su salud no está bien.

En caso de que tu gato por alguna razón no tenga bigotes, te recomendamos mantenerlo dentro de casa bajo cualquier circunstancia, al menos en lo que le crecen nuevamente.

Los bigotes no son una característica exclusiva de los felinos, pues la mayoría de mamíferos los tienen. En el caso de los perros, también les ayudan a percibir información extra del ambiente, como tamaño, forma de un objeto o animal, y el patrón de movimiento si hay alguno. Son sensores para saber por dónde pueden pasar sin tropezarse con las cosas o sin caerse, y en la oscuridad proveen más información de la que pueden recibir sentidos como la vista o el olfato.

¿Sabías que...

…un estudio realizado por la Escuela Veterinaria Cummings asegura que los perros no sólo experimentan emociones, sino que son capaces de comunicarlas? El estudio demuestra que los perros tienen sentido del humor y ríen con una especie de silbido.

Casos de éxito

Tony es un cachorro que formó parte de una camada que fue rescatada por una persona en el Valle de Mexicali. Hoy vive feliz con su familia adoptiva. Cabe comentar que tuvimos que apresurar la cita porque tenía que caracterizarse como hawaiiano, ya que se había inscrito con sus humanos en un concurso de disfraces, del cual nos enviaron muchas fotos.

Contáctanos

Todos estos animales están en busca de una familia responsable que les proporcione los cuidados y la atención que requieren. Ya fueron desparasitados, vacunados y esterilizados. Puedes ver sus videos en www.youtube.com/genteporlosanimales. Si te interesa adoptar a alguno, envía tu nombre, teléfono, domicilio y correo electrónico a través de la página: www.facebook.com/genteporlosanimales o a genteporlosanimales@gmail.com.

En adopción...

Benjamín, 10 meses y seré de talla mediana-grande.

Un buen día aparecí dentro de la cochera de una casa. Las personas del lugar, ahora mis cuidadores, todavía no saben si llegué por mi propia pata o si alguien me metió. Convivo sin problema con personas adultas y soy muy sociable con perros de cualquier tamaño. Me caracterizo por ser un perrito muy noble y amigable; todo el tiempo quiero jugar y correr de un lado a otro, pues siempre tengo las pilas al 100. Me encanta mojarme, así como recibir caricias y rascaditas de panza.

Johnny, 7 meses de edad.

Soy hijo de una gatita de calle. Me nombraron Johnny en honor al famoso Johnny Depp, pues cuando me rescataron tenía mi ojito derecho tan infectado que andaba como pirata con un solo ojo. Me caracterizo por ser un gatito super activo y juguetón. Cuando logro atrapar un juguete no lo suelto por nada del mundo, aunque si me toman en brazos me relajo tanto que no paro de ronronear.

Vanélope, 5 meses de edad.

Fui rescatada de la calle cuando era aún una pequeña bebé. Actualmente vivo dentro de casa en donde interactúo con hurones; a los perritos si les tengo un poco de miedo. Me encanta ser el centro de atención de los humanos; disfruto utilizar rascadores y soy súper juguetona y saltarina. Otro de mis hobbies predilectos es dormir con mis humanos. Mi temperamento es mas bien dócil y ahora muy hogareño.