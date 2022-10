Cumplen 10 años invadiendo recesos

El programa de radio 27.9am “Invadiendo tu receso” realizado por alumnos de la secundaria número 27, ubicada en la colonia Independencia, cumplió 10 años de estar al aire.

En el cual han pasado más de 80 invitados de la radio, televisión, periódicos, deportistas, políticos, artistas, escritores y hasta de figuras de internet, además de los 25 alumnos que han sido locutores.

Fue un 26 de octubre del 2012 por medio del Programa Nacional de Lectura nació la actividad de crear una cabina de radio con música de los años sesenta y setenta.

Por su parte, los alumnos tenían el papel de locutores y reporteros con la finalidad de dar noticias sobre la escuela, actividades, eventos e invitar a leer libros.

Foto: Daniel Reséndiz

Con una ceremonia en el plantel se llevó a cabo la celebración la mañana del jueves 27 de octubre, a la cual asistieron diferentes representantes de todos los medios de comunicación de la localidad.

El Maestro Marco Muñoz, fundador del programa de radio fue reconocido por el plantel y el sistema educativo por su gran labor de fomentar la radio, música, expresión, conocimiento y principalmente la lectura en los alumnos.

Sin los jóvenes no tendríamos nada de este proyecto, la realidad es que ellos están al frente, uno nada más los apoya” expresó el profesor.

Ex alumnos fundadores del programa también se dieron cita en el evento, quienes expresaron sentirse muy orgullosos de hasta dónde ha llegado un proyecto que ellos iniciaron.

Foto: Gil Reyna

“Las mejores experiencias fueron conocer a tantas personas del medio, conocer sus labores y más allá de lo que hacen”. Comentó Edlyn Estrada.

“Yo me desenvolví aquí, aprendí a conocerme más después de este proyecto, salí de aquí con una visión diferente del mundo, me acerqué a demasiadas personas del medio” expresó Fernanda García.

“Conocer tanta gente, una experiencia que me llevó, yo soy muy fan del béisbol y una vez me tocó abrir un partido de los Centinelas, pisar el mismo campo fue una experiencia que no esperaba vivir y le doy muchas gracias al profesor Marco” comentó Erick Estrada.

El maestro Marco Muñoz responsable de la biblioteca del plantel, argumentó que debido al interés de los alumnos por la radio fue como el proyecto siguió en marcha hasta el día de hoy.

“Esta es tu estación de radio invadiendo tu receso” finalizaron los ex alumnos fundadores y el maestro Marco.