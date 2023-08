Cumple IMSS 72 años de operación en BC

El 10 de agosto de 1951 se decretó la introducción de los servicios de salud por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en el entonces territorio de Baja California, esto incluyó al municipio de San Luis Río Colorado, Sonora.

A 72 años de distancia, la institución se consolida como garante de la seguridad social con la atención a casi 2 millones 493 mil derechohabientes en la región.

Al destacar lo anterior, la titular del Instituto en esta Representación, doctora Desirée Sagarnaga Durante, afirmó que a través de una amplia infraestructura médica, instalaciones sociales, deportivas, estancias infantiles y subdelegaciones administrativas, el IMSS ofrece a patrones y a las y los trabajadores servicios de calidad con visión de una mejora continua.

Al respecto, resaltó el impulso de parte del Gobierno de México, del director general del Seguro Social, Zoé Robledo, y la gobernadora del Estado, Marina del Pilar Ávila Olmeda, para incrementar la capacidad de atención mediante la inversión en obras trascendentales.

Entre estos proyectos mencionó la próxima construcción de un nuevo hospital de 216 camas en la ciudad de Ensenada; un Centro de Mezclas para tratamientos de pacientes oncológicos a punto de iniciar operaciones; instalación de un segundo acelerador lineal, además de la ampliación y remodelación del Hospital General Regional (HGR) No. 20 de Tijuana.

De igual forma, comentó que se prevé la sustitución de la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 2 en el valle de Mexicali; la construcción de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) en el Hospital de Gineco-Obstetricia con Medicina Familiar (HGO/MF) No. 7 de Tijuana, así como obras de ampliación en el servicio de Urgencias del Hospital General de Subzona (HGSZ) No. 12 y en la UMF No. 38 de San Luis Río Colorado, Sonora, entre otros proyectos puestos en marcha en 2023.

Otro aspecto relevante, agregó, es que el Instituto ha sido escuela de miles de profesionistas, principalmente personal médico y de enfermería que se han desarrollado y han puesto su talento y conocimientos en beneficio de la salud de las y los bajacalifornianos.

Refirió que el IMSS va de la mano con la historia de Baja California, ya que cuenta con la infraestructura médica más importante de la región que comprende 34 Unidades de Medicina Familiar (UMF); 8 hospitales de Segundo Nivel; 2 unidades de extensión hospitalaria; 3 bancos de sangre; 1 Centro de Referencia Estatal para la Atención del Niño y de la Niña con Cáncer (Oncocrean); la Unidad de Detección y Diagnóstico de Cáncer de Mama en Tijuana; 1 Unidad Médica de Atención Ambulatoria (UMAA); 3 Centros de Seguridad Social, 2 Tiendas, 2 Teatros cubiertos y uno al aire libre; 1 Unidad Deportiva en Mexicali; 3 guarderías ordinarias y 53 de prestación indirecta, así como 5 Subdelegaciones (Mexicali, Tijuana, Ensenada, Tecate y San Luis Río Colorado).

Asimismo, a través del Programa IMSS-Bienestar se atiende a población sin seguridad social de las zonas rurales del estado, contando con el Hospital de San Quintín; 11 Unidades de Salud, 4 unidades móviles y el apoyo de 2 equipos de salud en Centros de Atención Integral al Migrante.

Al mes de junio de 2023, en Baja California se tiene un registro de 2 millones 492 mil 758 derechohabientes; 1 millón 672 mil 270 asegurados; 2 mil 901 personas trabajadoras del hogar y 44 mil 819 patrones.

Sagarnaga Durante puntualizó que la mejora continua de todos los procesos de atención consolidan al IMSS como pilar de la seguridad social y como un importante vínculo con el desarrollo económico y social.

“Fue creado y ha cumplido su misión de atender la salud y otorgar bienestar integral a sus derechohabientes, así como las prestaciones económicas y sociales que complementan el desarrollo y brindan protección en todas las etapas de la vida a las personas trabajadoras de México”, concluyó.