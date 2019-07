Cuídate del calor en vacaciones

MEXICALI, Baja California.- Las salas de urgencias se ponen en guardia durante las vacaciones de verano, pues son reiterados los casos en que un integrante de la familia sufre agotamiento o golpe de calor por no tomar precauciones en el tiempo de esparcimiento veraniego.

Román Arturo de la Torre Valenzuela, encargado de Terapia Intensiva en la Clínica 30 del IMSS, comentó que las es importante tomar medidas preventivas para salir ileso de los padecimientos derivados del calor en las vacaciones.

Explicó que el incremento se da porque muchas familias optan por vacacionar en sitios al aire libre, como parques, balnearios, playas y zonas agrestes, por ello emitió las siguientes recomendaciones.

Si van a salir de vacaciones a los alrededores de Mexicali, independientemente del lugar, es importante que se trate de evitar la exposición de las 12:00 a las 16:00 horas, cuando la temperatura esté en el tope.

La exposición al calor entre dos o tres horas, aunque sea en la sombra, puede desencadenar los padecimientos, los cuales se podrían ver acelerados si realizan actividades físicas, que suelen ser frecuentes en el periodo vacacional, declaró.

Aunque no estén al aire libre en ese rango de horas, hay que procurar no estar expuestos por más de dos horas al calor, comentó, ya que Mexicali es una de las tres primeras ciudades más calidas del mundo.

“Existe las oleadas de calor, que aunque estés en la sombra, te afectan, éstas se dan cuando por más de tres días hay temperaturas por arriba de los 32 grados, en Mexicali lo sobrepasamos por mucho, eso condiciona que el cuerpo se deshidrate”, explicó.

“Lo más recomendable es tener el vida suero oral, tenerlo preparado y estarlo ingiriendo, también hay bebidas que se venden en las tiendas con electrolitos y se pueden ingerir”, declaró.

Es muy importante que si pasan tiempo al aire libre como en el Bosque de la Ciudad, que sea abajó de una sombra, ya sea de un árbol, una palapa, sombrilla, etcétera, para que no haya una exposición directa al sol.

LAS BEBIDAS

La temporada de vacaciones es utilizada por muchos adultos para consumir bebidas alcohólicas como la cer veza , esta práctica también infla el número de consultas por deshidrataciones.

Una persona que esté consumiendo bebidas etílicas como la cerveza, está mayormente expuesta a una deshidratación, un agotamiento o golpe por calor, ya que provocan la perdida de líquidos y electrolitos en el cuerpo, explicó.

“A lo mejor no lo sienten en el instante, pero al paso de unas horas causa los estragos, en el periodo vacacional es muy común que estas personas lleguen a los consultorios con signos de deshidratación”, añadió.

ZONAS AGRESTES

Es del gusto de muchos acudir a zonas agrestes a las afueras de Mexicali, pero hay que precisar que los expertos no recomiendan acudir en esta temporada ya que la temperatura en estos sitios es mayor a la de la ciudad y representan un potencial peligro.

Si de cualquier forma piensa acudir, debe tener en cuenta que hay que llevar suficientes garrafones de agua para ir y regresar, viajar en caravana cuando menos de tres carros, y llevar herramientas y refacciones.

El médico precisó que el punto de retorno es cuando te da s cuenta que la cantidad de agua y electrolitos, no alcanza para todos, y además el sitio no está sombreado o acondicionado. Si no tiene el medio para evitar el calor y tienen que estar expuestos, deben de saber los síntomas a detectar para entender que están en una transición a sufrir un padecimiento severo por el calor.

Uno de los síntomas es la sed, calambres en las extremidades, en el abdomen, eso es lo previo al agotamiento por calor, posteriormente inicia la fatiga, debilidad, y cuando no logra el cuerpo regularlo, viene el golpe de calor, quedando inconciente el paciente.

Informó que no es recomendable alejarse de donde pueden adquirir agua y electrolitos, si se presentan los síntomas hay que regresar a un lugar sombreado o fresco, hidratarlo y si no se revierten los síntomas hay que llevarlo urgentemente a un hospital. Los niños y las personas de la tercera edad, así como personal trabajador e indigentes, son los más vulnerables a estos padecimientos.

ERRORES

Existen algunas prácticas populares que pueden ser nocivas para quienes están padeciendo un mal derivado del calor, el médico precisó que algo común es que les den agua con sal, esa no es la manera adecuada de rehidratarlos.

“No deben someterlos a cambios drástico de temperatura como ponerlo en hielo, porque eso contrae sus vasos sanguíneos, impidiendo que libere el calor”, precisó el médico del IMSS.

La manera más adecuado de bajar la temperatura a un paciente es ponerle compresas o trapos mojados, y exponerlo a un ventilador, eso es parte del tratamiento intrahospitalario, pero pueden hacerlo desde antes de llegar al hospital.

Añadió que urgencias mantiene en alto la guardia en temporada vacacional, porque aumenta el número de casos, aseveró que aproximadamente el 50% de los golpes de calor terminan en muerte.