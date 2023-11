Crearán proyecto para reubicación del centro de transferencia de basura

Mexicali, B.C.- Podría ser a principios del próximo año cuando se complete el proyecto ejecutivo para la posible reubicación del centro de transferencia de basura municipal.

La alcaldesa de Mexicali, Norma Alicia Bustamante Martínez, informó que el proyecto está actualmente en proceso y se espera que esté listo para principios de 2024, debido a algunos retrasos experimentados durante su desarrollo.

Bustamante Martínez señaló que la ejecución del proyecto ha sido complicada, ya que ha pasado por un proceso de licitación que ha llevado meses en completarse, con un costo de 1 millón 500 mil pesos.

Aclaró que el proyecto ejecutivo tiene como objetivo evaluar la viabilidad de la reubicación del centro de transferencia, detallando la elaboración de las instalaciones y el costo total de su creación.

Según la información proporcionada hasta el momento, la alcaldesa mencionó que podrían necesitar hasta 90 millones de pesos para llevar a cabo la reubicación.

Si bien es pronto para tomar decisiones definitivas, se contempla la posibilidad de solicitar un crédito para financiar el proyecto final, dependiendo del costo total.

"He llegado a pensar, bueno, pues nos endeudaríamos. Tenemos crédito abierto donde queramos, las cuentas están muy claras, no hemos aceptado endeudarnos; hasta ahora no hay nada", expresó.