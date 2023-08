Crearán Centro Estatal de Emergencias para BC

Por primera vez Baja California tendrá un Centro Estatal de Emergencias en Salud, el cual será dirigido por el secretario, Jesus Adrian Medina Amarillas.

‘’Baja California es de los únicos estados que no tiene un centro regulador de urgencias médicas, ha sido una aberración y una falta de reconocer que si no hay un adecuado traslado de los pacientes, si no hay una respuesta inmediata de una unidad equipada con personal y con todo lo necesario para atender a una persona que tiene una urgencia, nos ponen desventaja a los hospitales’’.

Medina Amarillas aseguro que la creación del centro agilizará el tiempo de atención en los hospitales a la unidades de la Cruz Roja, ya que anteriormente el presidente de la delegación Mexicali, Francisco Florentini señaló que la saturación en los hospitales retrasaba las unidades hasta por cuatro horas paradas.

El centro operará con 12 ambulancias que serán donadas por el director de beneficencia pública, una será para dar soporte al código infarto y otra será destinada al Instituto de Psiaquitria.

Dentro del proyecto también estarán contempladas las cinco ambulancias que se compraron con el recurso obtenido del sorteo de trabajadores del Issstecali, las cuales tuvieron un costo de un millón y medio cada una y que fueron entregadas la mañana de este viernes.

‘’Van a fortalecer la atención de muchas áreas, sobre todo los traslados de nuestros derechohabientes de comunidades alejadas a las ciudades donde tenemos los hospitales como el Valle de Mexicali, Km 43, San Felipe, San Quintín y Mariano Matamoros en Tijuana’’ manifestó por su parte, Dagoberto Valdes.

Se espera que con estas ambulancias se beneficien los 130 mil derechohabientes que hay en todo Baja California.

La entrega fue encabezada por el director general de Issstecali, Dagoberto Valdes, el secretario de Salud, Jose Adrian Medina Amarillas, la oficial mayor del estado, Rocio Lopez Gorosave y el presidente del Congreso del estado, Manuel Guerrero.