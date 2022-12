Congreso analizará presupuesto de San Quintín y salarios elevados de sus funcionarios

Existen salarios muy elevados para los funcionarios del municipio de San Quintín, incluso el presidente recibe alrededor de 77 mil pesos mensuales además de otras prestaciones.

“La cantidad parece ser que sí es cierta y recibimos por ahí depósitos, facturas, transferencias que nos dan a entender que sí” expresó la diputada representante de San Quintín, Montserrat Murillo.

La diputada precisó que se deben analizar los salarios y prestaciones para los funcionarios del nuevo municipio debido a que son muy elevados para un municipio de nueva creación.

“El mismo presidente dijo que su trabajo lo valía, pero el trabajo es para todos…me da pena pero yo no lo manejo” expresó la legisladora.

El Concejo Fundacional del municipio de San Quintín planteó incrementar casi al doble las tarifas del predial, el poder legislativo se encuentra analizando el presupuesto ante los incrementos que plantea el municipio para el próximo 2023.

“Tendremos otra pequeña comparecencia donde volveremos a ver estos porcentajes que son muy altos, obviamente no lo podemos permitir” expresó.

A pesar de no ser un tema sencillo manejar un nuevo municipio, la legisladora invitó al presidente del Consejo Fundacional de San Quintín a seguir el ejemplo de San Felipe debido a que no realizaron incrementos.

“San Quintín no me hubiera perdonado si yo no les hubiera hecho cuestionamientos, trate de hablar primero con el presidente pero no se pudo, no hubo repuestos y tuvimos que llegar a estas medidas” finalizó.