Condecoran a oficiales Dare por antigüedad

“Se ganaron el respeto y admiración de muchos niños, quiero decirles que están haciendo un buen trabajo y que son un ejemplo a seguir”, expresó el niño Ian Iván, durante la ceremonia de reconocimiento a los agentes del programa DARE, de la Policía Municipal de Mexicali.

Por antigüedad de 10, 15, 20 y 25 años como instructores, los agentes fueron reconocidos este jueves por parte de directivos de la corporación y del patronato y dirección del programa DARE, en la comandancia central.

Claudia Paola Menchaca, directora del programa, dijo que, a 7 meses al frente de DARE, ha sido testigo del compromiso y profesionalismo con los que los agentes trabajan con los niños en las escuelas.

Foto: Daniel Reséndiz

“Cada uno imprime sello y aporta para este compromiso que es de todos”, dijo la directora del programa. “Van dejando semilla y huella en los corazones de miles de niños, y en muchos de ellos han sido parteaguas en su vida”.

Menchaca informó que próximamente se llevará a cabo el primer seminario presencial para instructores de DARE, tras la pandemia del Covid-19.

“Una vez estaba en mi escuela y oí que una mamá le dijo a su hijo pequeño, pórtate bien porque si no le iba a llevar la policía, le dije que no le dijera eso, porque luego él no iba a tener confianza de pedir ayuda a los policías”, platicó Ian Iván en su discurso.

Los agentes instructores de DARE recibieron un reconocimiento de manos del subdirector operativo Carlos Alberto Romero.