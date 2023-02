Con dobletes de Herrera y Beltrán, Villa Florida venció a Manchester Vera

MEXICALI, Baja California. Comandados por dobletes de Alexis Herrera y de Carlos Beltrán, Villa Florida venció 4-1 a Manchester Vera, partido que se llevó a cabo en el campo de la División del Norte.

Gracias a este triunfo, la tropa de Mario Mendoza subió hasta la doceava posición con 10 unidades, mientras que Manchester se estancó en el séptimo lugar con 19 puntos.

Fue hasta la parte complementaria, cuando los “Rottweiler Cachanillas” se adelantaron en el juego con un gran disparo Raúl Brizuela para el 1-0 al 57´. La respuesta de Villa Florida llegó instantáneamente primero con un doblete de Herrera quien marcó de tiro libre al 60´ y 85´ para el 2-1 y también con dos aportaciones de Beltrán quien apareció al 65´y al 80´para dejar las cifras definitivas de 4-1.

PRÓXIMA JORNADA 13

Bachilleres vs Sta. Isabel

R. Beep Beep vs Villa Florida

E. Agrícola vs P. Nuevo

Santa Rosa vs Á. Islas

Ferrocarril vs Alianza

R. Jalisco vs Div. Norte

Man. Vera vs Col. San Luis

Descansa: San Valentín Baja