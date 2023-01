Con doblete de Terrazas, Col. San Luis rescató el empate ante Villa Florida

MEXICALI, Baja California. Gracias a un doblete de Terrazas, la Colonia San Luis se repuso de un 2-0 para terminar con un 2-2 ante Villa Florida, partido que se disputó en el campo de la División del

Norte.

Con el marcador adverso de 2-0, Marco Antonio Terrazas apareció hasta el minuto 79, donde anotó dentro del área para colocar el 2-1, posteriormente, en tiempo agregado, los sanluisinos lograron el empate con otro tanto de Terrazas quien cobró de gran manera el tiro libre con la izquierda para el 2-2 final al 92´.

Sin embargo, Villa Florida tomó la delantera con un tanto de Alexis Herrera al minuto 29 y en la parte complementaria, Hiram Huerta aumentó la diferencia de 2-0 al 61´.

PRÓXIMA JORNADA 10

E. Agrícola vs Santa Rosa

R. Beep Beep vs Col. San Luis

R. Jalisco vs Sta. Isabel

SV Baja vs Á. Islas

Div. Norte vs V. Florida

Ferrocarril vs P. Nuevo

Man. Vera vs Bachilleres

Descansa: Alianza.