Comparece Omar Landa, exdirector del FEX, ante Sindicatura

La mañana de este jueves compareció Omar Landa Cabada, exdirector del FEX, ante la Sindicatura Municipal.

El exfuncionario dijo que se le citó para responder ante las diversas averiguaciones que hay en su contra, una de ellas por la adjudicación directa de contratos.

Comentó que se encuentra a la espera de los siguientes pasos legales que deberá dar para las resoluciones de las investigaciones que hay en su contra.

“Respeto mucho la información que el Síndico ha comentado con ustedes, yo voy a esperar a las cosas legalmente que vamos a hacer para dar solución a eso”, expresó.

Landa Cabada reservó sus comentarios acerca de lo ocurrido dentro de las audiencias a las que fue citado, pues dijo que en caso de hablar podría entorpecer las investigaciones.

Aclaró lo dicho anteriormente por la Sindicatura Municipal sobre el hecho de que no acudió a algunos llamados que le han realizado, pues dijo que en cada momento que se le ha solicitado él ha estado.

“Cada vez que me han citado y lo que me han pedido, todo lo hemos enviado, digo, cuando era director del FEX y a mi siempre que me han citado he estado aquí”, expresó.

Reiteró que desde el primer día en que le informaron sobre las investigaciones ha realizado las cosas conforme a lo establecido en la ley y dijo que a pesar de ya no ser funcionario continúa atendiendo las citas que le hacen.

Indicó que las auditorías en su contra continuarán, sin embargo, no se le dio ninguna fecha estimada para comparecer nuevamente ante la Sindicatura Municipal.

Respecto a su vida laboral ahora que dejó de ser funcionario, comentó que ha sido un hombre que cuenta con muchos trabajos y nunca ha dejado de trabajar.

“Soy alguien que tiene 7 trabajos, entonces me quedan 6; hago otras cosas, la Maruja continúa, sale en 126 estaciones, en Estados Unidos por darle un ejemplo”, expresó.

Por último agradeció a la alcaldesa de Mexicali, Norma Alicia Bustamante Martínez y dijo que una vez que se tengan las resoluciones de las investigaciones ella estará muy orgullosa.