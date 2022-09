¿Cómo ayudar a un perro atropellado?

Paso 1. Si accidentalmente lo atropellaste o presenciaste esa terrible escena ¡ayúdalo por favor! Las lesiones que aparecen en un accidente de tráfico pueden ser internas o externas.

Las lesiones externas llaman muchos más la atención pero seguramente serán menos serias que si existieran lesiones internas, por lo que es necesario realizar algunas comprobaciones para intentar valorar el estado del animal.

La prioridad es verificar si su corazón late, si respira y si tiene pulso. Pero siempre se debe anteponer la seguridad personal, por lo que te recomendamos comprobar que al acercarte al animal atropellado no estés expuesta a sufrir con la misma suerte y acercarte con precaución porque el dolor y miedo del animal puede hacer que reaccione intentando morderte.

Una vez hechas estas comprobaciones se debe acudir inmediatamente al veterinario, pero intentando mover al perro lo menos posible.

Se puede improvisar una camilla usando una toalla sujeta por los cuatro extremos y con otra arroparlo para que no pierda calor. Si no se dispone de toalla, se llevará en brazos intentando mantener su columna derecha.

Aunque aparentemente el animal no haya sufrido daño alguno, se debe acudir al veterinario ya que hay muchas lesiones serias que se pueden producir y que no aparecen en el mismo momento del accidente.

Será muy importante que el veterinario evalúe despacio y sistemáticamente a un perro accidentado. Pero por favor jamás lo mediques por tu cuenta, menos aún con medicina de uso humano.

Paso 2. Busca a su familia. Con todo gusto te podemos ayudar a difundir. Envíanos por inbox o al correo la imagen del animal, con la fecha y colonia en la que fue encontrado, además de algún número telefónico que podamos publicar para que te contacte directamente quien pueda tener información relevante para dar con su familia.

Si su familia no aparece ¡adóptalo! Si no te es posible hacerlo busca una familia responsable que lo haga. Para esto es importante comentar que no contamos con albergue o instalaciones, por lo que solamente estamos en posibilidades de ayudar si hay quien pueda hospedarlo en su hogar, cuidarlo y trasladarlo tanto a sus citas médicas como a las actividades para promoverlo en adopción, así como respetar el procedimiento de la asociación para entregarlo a una familia cariñosa y responsable.

¿CÓMO PUEDE AYUDAR GENTE POR LOS ANIMALES EN CASO DE ANIMALES ACCIDENTADOS SIN DUEÑO?

Para que nosotros podamos intervenir es necesario que el animal sea sociable con las personas y alguien pueda fungir como hogar temporal del animal en cuestión.

Éste deberá enviar su nombre, teléfono, domicilio y correo electrónico, para canalizarlo a la clínica veterinaria con la que trabajamos, a fin de que se comuniquen con la persona y se programe cuanto antes una cita para la valoración del animal, con el propósito de conocer su estado e indicar la manera en que podemos ayudar.

Por regla general, la asociación puede ayudar con una parte de su alimentación, atención médica (desparasitación, vacunación, esterilización, tratamientos para sarna, o en caso de ser necesario, eutanasia), y por supuesto, promoción para adopción en cuanto esté listo.

La asociación no se compromete al pago de radiografías, estudios, análisis o cirugías que se requieran para atender al animal, pero dependiendo de las condiciones del animal y nuestra situación financiera, podemos aportar una parte en tanto se publica el caso para la recaudación de fondos, reembolsando en caso de ser suficiente, los gastos de estudios, radiografías o análisis que se hayan realizado y puedan comprobarse.

¿Sabías que...

… George Bernard Shaw dijo: “El peor pecado contra las demás criaturas, no es el odio, sino la indiferencia; esa es la esencia de la inhumanidad”.

Casos de éxito

Patitas es integrante de una camada que tuvo una perrita de la calle en un rancho, de donde fue rescatada por una familia. Lejos quedó aquella tímida y tranquila perrita que llegó a brindarle compañía a una familia humana que ya tenía un experimentado perro, ahora es una perrita extrovertida que no deja de divertirse y recibir amor.

Contáctanos

Todos estos animales están en busca de una familia responsable que les proporcione los cuidados y la atención que requieren. Ya fueron desparasitados, vacunados y esterilizados. Puedes ver sus videos en www.youtube.com/genteporlosanimales. Si te interesa adoptar a alguno, envía tu nombre, teléfono, domicilio y correo electrónico a través de la página: www.facebook.com/genteporlosanimales o a genteporlosanimales@gmail.com.

En adopción...

Sasha, 1 año de edad.

Fui rescatada de un parque y esterilizada por mis cuidadores y tras ser ingresada al programa de adopción fui desparasitada y vacunada. Vivo totalmente dentro de casa, en donde convivo con más gatitos, personas adultas, niños e incluso perros. No tengo problema utilizando de arenero y mi personalidad es más tierna y cariñosa. Me gusta pasar tiempo con las personas y meterme a tomar siestas en lugares escondiditos.

Jesse, 4 meses de edad, y alcanzaré una talla mediana.

Fui rescatada de la calle cuando era todavía más cachorra. Por el momento vivo dentro de casa, en donde convivo con más personas, perros e incluso gatos. Me caracterizo por ser algo inquieta y juguetona, lo normal de un cachorro sano y con mucha energía. Soy muy inteligente y activa; disfruto correr, brincar y sobre todo recibir muchas caricias de las personas.

Mariah, 7 meses de edad.

Soy hija de una gatita que vivía en la calle. Soy una chica tranquila y bastante cariñosa. Me gusta jugar, pero si me pones a elegir, siempre preferiré las caricias; mi truco para conseguirlas es ronronear hasta que los humanos captan la señal.