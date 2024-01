Comenzó el camino de Halterofilia para Juegos Conade 2024

Mexicali, B.C.- Con el objetivo de llegar en óptimas condiciones a los Juegos Nacionales Conade 2024, los halteristas cachanillas tuvieron su primer control en las instalaciones de la Ciudad Deportiva.



Bajo la supervisión del entrenador José Manuel Zayas, un total de 16 atletas en la categoría Infantil se dieron cita para demostrar sus habilidades arriba de la tarima.



En esta primera práctica, los bajacalifornianos realizaron levantamiento en arranque y en envión observados también por los entrenadores Heber Torres y Michel Rentería.

Entre los talentos que verán acción se encuentran Emmy González, campeona mundial Sub 17 en el 2019 y subcampeona mundial Sub 20 en el 2022; Ana Lilia Durán, campeona mundial Sub 17 en el 2012; Antonio Govea, medallista panamericano.