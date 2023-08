Comenzarán sanciones a antros y bares por guardias no certificados este fin de semana

Será este próximo fin de semana cuando inicien las sanciones económicas a bares y antros de Mexicali que no cuenten con guardias de seguridad capacitados por la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

El secretario del ayuntamiento, Daniel Humberto Valenzuela Alcocer, informó que las sanciones económicas van desde la mínima, que son 35 mil pesos y estarán alcanzando hasta los 55 mil pesos.

Agregó que será hasta este fin de semana cuando inicien con las labores de inspección ya que para ese entonces habrán finalizado las capacitaciones a los guardias de seguridad que se han acercado a la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

Precisó que más de 100 guardias de seguridad que trabajan en centros nocturnos de la ciudad ya fueron capacitados el pasado fin de semana, por lo que esperan superar las 350 capacitaciones.

Aclaró que las multas no se habían llevado a cabo ya que la Secretaría de Seguridad Ciudadana no había iniciado con las capacitaciones, por lo que se tenía un acuerdo con los centros nocturnos para no multar hasta que todo estuviera listo.

Ya se están capacitando, ya se están llevando a cabo los trabajos por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, ahora sí, ya podemos empezar a implementar estas multas”, expresó.

Extenderían plazo para modificaciones en seguridad

Analizan la posibilidad de extender dos semanas más las inspecciones para corroborar que los antros y bares de Mexicali cuenten con todas las medidas de seguridad necesarias como lo son cámaras, detectores de metales, etc.

Valenzuela Alcocer informó que ya entablaron pláticas con la Asociación de Bares y Cafés Cantantes para analizar si habrá un extensión en el plazo, ya que el equipo de seguridad que deben adquirir tiene un alto costo.

“Sería para efecto de que puedan adquirir todo el equipo, ya que es bastante el equipo que tienen que adquirir, sobre todo tecnológico. Obviamente entendemos que conlleva un costo el adquirirlo y estamos siendo comprensivos en este tema”; expresó

Hasta el momento

Debido a que todavía no podían llevarse a cabo las sanciones a antros y bares por no contar con guardias certificados, Valenzuela Alcocer informó que han estado trabajando en levantar un padrón para facilitar las inspecciones.

Precisó que el padrón tiene como finalidad obtener la información de cada guardia que se encuentra trabajando en estos centros nocturnos, así al momento de inspeccionar sabrán quienes ya están capacitados.

“Con eso nosotros haremos un cruce de información con la Secretaría de Seguridad Ciudadana para saber quienes están certificados y quienes no”.

“Cada bar tiene alrededor de cuatro a cinco guardias de seguridad, entonces nosotros esperamos que se capaciten más de 350, todos tienen que estar capacitados”, expresó.

No todos los bares y antros

Respecto a la certificación, el funcionario aclaró que no todos los antros y bares de la ciudad deben certificar a sus guardias de seguridad, solo los que cierran sus puertas hasta después de la media noche

Reiteró que no todos los centros nocturnos se encuentran obligados a cumplir con la certificación, sin embargo, algunos no tenían conocimiento de dicha información.

Respecto a la expedición de horas extras, Valenzuela Alcocer dio a conocer que 113 centros nocturnos cuentan con permisos para cerrar sus puertas hasta las 3:00 horas.

Recordó que dichos establecimientos aceptaron un acuerdo en el cual se encuentran cerrando una hora antes, a pesar de contar con el permiso para cerrar más tarde.

Agregó que ya se encuentran analizando la posibilidad de que los antros y bares de la ciudad vuelvan a operar en los horarios normales, esto debido a que ya se realizaron las modificaciones correspondientes en los reglamentos.

