Coepris revisará establecimientos y domicilos en donde se hacen tratamientos cosméticos

MEXICALI, B.C.- La Comisión Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios (COEPRIS), advirtió que intensificará las revisiones de establecimientos y domicilios particulares, donde se realiza la aplicación ilegal de sustancias como la toxina botulínica y ácido hialurónico para mejorar el aspecto físico por parte de personas que carecen de capacitación médica correspondiente, además de que utilizan productos no autorizados.

Al dar a conocer lo anterior, el titular de la COEPRIS en el Estado, Marco Aurelio Gámez Servín, informó que hasta el momento se han recibido alrededor de 200 denuncias verbales de personas que han sido afectadas por estos charlatanes y que les cobran diversas cantidades que van desde los 500 y hasta los 1,000 dólares, por diversos tratamientos, entre los que destacan “rellenos faciales con ácido hialurónico para brindar firmeza y mejor apariencia al rostro y que en ocasiones resulta contraproducente”.

Informó que durante los últimos días se han recibido decenas de denuncias de mujeres que han sido afectadas por tratamientos que se llevaban a cabo en una vivienda ubicada en el Residencial Barcelona de esta ciudad.

Se tiene conocimiento, dijo, que en ese lugar las pacientes eran “valoradas” por una cosmetóloga, quien procedía a la aplicación de una sustancia de nombre Probcel, un ácido hialurónico lineal, colágeno y elastina, que se utiliza en algunos países para “dar volumen, tono y firmeza” a la piel del rostro y que se aplica principalmente en los labios y el entrecejo.

Sin embargo, la venta de este producto en Estados Unidos está prohibida por la FDA (Administración de Medicamentos y Alimentos) y en México no aparece en el catálogo de productos autorizados por la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), debido a que puede provocar daños a la salud.

Luego de las denuncias que se han recibido en la dependencia a su cargo, explicó Gámez Servín, se giraron instrucciones a la Unidad Regional de COEPRIS, a cargo de Enrique Campos, quien acompañado de los verificadores de la Unidad acudieron a dicho domicilio, donde se entrevistaron con la propietaria, quien confirmó dichas prácticas y argumentó que cuenta con estudios de cosmetología.

Sin embargo, dichas sustancias deben ser aplicadas exclusivamente por médicos estéticos o cirujanos plásticos, debidamente acreditados.

Asimismo, se tiene conocimiento de que existen lugares, tales como estéticas, salones de belleza y spas, donde se lleva a cabo la aplicación irregular de dichas sustancias.

Por tal motivo, se inició con una serie de revisiones a dichos establecimientos a fin de verificar y advertir que no incurran en estas ilegalidades y pongan en riesgo la salud de la población.

Gámez Servín, recomendó a la población en general y la femenina en particular que no recurran a estos lugares para la realización de dichos procedimientos estéticos, que de hacerlo, acudan a lugares certificados donde no pongan en riesgo su salud, además de que en la mayoría de los casos “lo barato cuesta caro”, y solicitó denunciar este tipo de prácticas al teléfono de la COEPRIS 686-557-0038.