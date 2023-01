Clausuran Ceatt tras denuncias por fraude

Clausura Fiscalía General del Estado (FGE) instalaciones del Centro de Asesorías Técnicas de Tijuana (Ceatt) campus Mexicali, tras denuncias de fraude por parte de directivos.

Más de 400 personas fueron afectadas en el último año por dicha empresa al percatarse que sus certificados no estaban validados ante la Secretaría de Educación Pública, lo que ocasionó un enfrentamiento con el director, que hoy desconocen su paradero.

La empresa venía funcionando desde hace más de tres años, estiman que el número de afectados en sus certificados sean aproximadamente mil 500 personas desde que comenzó a operar.

“Los certificados que nos entregaron contaban con un código QR como los que expide la Secretaría de Educación, pero al escanearlo te manda a una pseudo página de la SEP, pero el navegador te dice que no es segura” expresó la afectada, Débora Orduño.

Además, notaron que los certificados entregados no contaban con el ISO, el cual tiene el propósito de ordenar la gestión dentro de las empresas en sus diferentes ámbitos y departamentos.

Foto: Daniel Resendiz

La detonación de la problemática se dio el pasado jueves 19 de enero, los afectados fueron a exigirle al director la devolución de su dinero por todas las cuotas que pagaron durante su estancia, se trata de mensualidades desde los mil 300 pesos hasta los mil 800.

“Queremos que nos regresen las cuotas y las penalizaciones porque si nos atrasamos un día con el pago, nos multan con 500 pesos extra, yo hasta el momento pagué 14 mil 500 pesos y todavía me faltaban dos meses” comentó Débora.

Ese mismo día atendió a algunos de los alumnos para aclararles la situación, pero constantemente trato de intimidarlos con que no les entregaría su certificado si continuaban con los enfrentamientos.

“No, nos quiso dar la cara a todos, nos pasaba uno por uno y a cada persona que pasaba a la oficina, las amedrentaba, les devolvió sus papeles y les decía que solo les devolvería la mitad del dinero y que después les daba la otra parte” precisó.

Daniel Resendiz

Argumentando que el director se negó a firmar algún papel en el que se estableciera que él regresaría el dinero, incluso que no se les entregaría su documentación si insisten con realizar dicha acción.

Los manifestantes desde el día lunes realizaron un plantón afuera de las instalaciones del Ceatt ubicado en calle K y Gustavo Sotelo en la colonia Nacozari, principalmente por temor a que el director llegará y se llevará documentos de los afectados.

“La vez que nos fuimos desafortunadamente entró una persona a sacar documentos y por eso decidimos realizar un plantón para que no se lleven nada y nos den la cara, además el director ya quería pintar el lugar, rentarlo y desaparecer la escuela sin resolver nada” argumentó.

Foto: Daniel Resendiz

El día martes acudió con los afectados un abogado representante del director para comentarles que se presentarían el día miércoles a las 10:00 horas para llegar a un acuerdo, lo cual no sucedió.

“Nadie sabe qué paso, nadie sabe dónde está el director, rastreamos su celular y nos aparece que está en el Valle de Guadalupe” comentó.

Tras la clausura por parte de la Fiscalía, los afectados se sienten más confiados en que nadie va a ingresar al inmueble, a llevarse sus documentos, incluso revisaron las casas que están a los lados para verificar que no exista otro acceso.

Elementos de la Fiscalía les comentaron a los afectados que están esperando una orden de cateo para que puedan ingresar al inmueble y revisar que hay dentro de él.

“Ya nos dijeron que un certificado como tal no nos pueden dar porque esta escuela es chafa, no hay, no nos lo pueden dar, nos queda ver por la vía legal la reposición de los daños” expresó uno de los manifestantes.

Además, recabaron firmas para enviar un documento solicitando una reunión con la Gobernadora, Marina del Pilar Ávila y el Secretario de Gobernación, Catalino Zavala para ver la manera en que puedan ayudarlos a certificarlos por el tiempo que estudiaron.