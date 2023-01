Citlalli Ortiz buscará asistir a los Juegos Olímpicos de París 2024

La boxeadora cachanilla Citlalli Ortiz se coronó campeona Nacional Elite 2023 en la categoría de los Pesos Medios, competencia que se llevó a cabo en las instalaciones del Comité Olímpico Mexicano en la Ciudad de México.



Con este campeonato, Ortiz consiguió su quinto cinturón nacional y se perfila para conformar la Selección de Boxeo Mexicana para los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2023.

“Me siento super feliz de volver a ser Campeona Nacional por quinta ocasión. Me llegó en un momento exacto pues andaba algo perdida con mi carrera boxística pues no me estaban saliendo bien las cosas. Pero estoy más motivada que nunca, básicamente me reconcilie con el box otra vez y estoy muy feliz”, comentó Ortiz.