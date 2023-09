Cetys Flag sigue haciendo historia

MEXICALI, Baja California. Dos estudiantes de preparatoria, nueve de universidad y una de posgrado en Cetys Mexicali representó al equipo Flag Femenil que participó en el San Diego Open USA Flag.

Las comandadas por el headcoach Alann Salas Olmedo participaron en las categorías 5v5 Air-It-Out Women´s Open y 5v5 Non Contact Women´s Open, compitiendo doce veces en un mismo día ante equipos estadounidenses y mexicanos, logrando subir a lo más alto del podio en las dos

categorías.

Para el Headcoach Salas, este torneo brinda la oportunidad de competir a nivel internacional y usarlo como preparación para los futuros compromisos que el equipo tendrá durante el ciclo de competencias 2023-2024.

“Obtuvimos el campeonato en ambas y de manera invicta después de un total de doce juegos, en donde las jugadoras se enfrentaron a muchas situaciones de exigencia y se enfrentaron a talento de primer nivel, ya que el torneo contó con jugadoras que son miembros de las selecciones nacionales de Estados Unidos y México”, comentó el entrenador en jefe.

En la categoría 5v5 Air-It-Out Women´s Open, Zorros Mexicali inició empatando a 13 contra

, para después ganar todos sus partidos; Altitude Sickness de Denver 21-6, Lady Revolution 26-25, Osas de Tijuana 19-0, en semifinales 12-6 a Mixed Breeds de Rancho Cucamonga y en la final vencieron 20-7 a Game Changer de Dallas.

En 5v5 Non Contact Women´s Open, ganó todos sus encuentros iniciando 32-20 a The Drip de Phoenix, 19-13 a Game Changer de Dallas, 31-20 a The Drip, 35-6 a B.O.B. de Savannah, 13-12 a She-Unit de Los Ángeles y 12-7 a Osas de Tijuana.

