Cesar Armando tiene complicaciones con su piernas

Mexicali, B.C. - El señor Cesar Armando de 74 años tiene problemas con sus piernas, lo que le ha provocado que no pueda caminar mucho o mantenerse parado por tanto tiempo, en esta temporada de invierno el dolor en sus piernas ha aumentado.

Desde mediados del mes de noviembre el señor comenzó a sentir en su cuerpo el descenso de las temperaturas y sin tener algo con que resguardarse del frío, solamente cuenta con un calentón que no enfría mucho.

Cesar Armando vive con su hijo, quien es la persona que le ayuda a limpiar, hacerse comida, entre otras actividades del hogar, pero tampoco tiene con qué resguardarse del frío, aunque hasta ahorita no se han registrado temperaturas extremas temen que empeore a finales del mes.

En días pasados tuvo que caminar al cajero más cercano de su caja ubicado en Centro Cívico a cobrar su pensión de adulto mayor, pero no ha podido ir porque sus piernas no le respondian.

“Me fallan mucho las piernas, tengo miedo de que me vaya a caer y me agarre un carro o algo, no he podio ir a tenderme con un médico porque se me perdio mi tarjeta del médico” comentó el señor