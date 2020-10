Cero tolerancia a quien incumpla protocolo Covid

MEXICALI,B.C.- El Secretario de Salud anuncia que cerrarán negocios que no cumplan con protocolos, la clausura será individual y no por sector, esto como acción inmediata para evitar la propagación de Covid en el Estado.

Se debe evitar acudir a reuniones numerosas, mantener la distancia social y el uso de cubreboca, son fundamentales ante la entrada de la temporada invernal, explicó el titular de la dependencia, Alonso Pérez Rico.

"No hay tiempo que perder si se quiere continuar con las actividades aperturadas ya que estamos en semáforo naranja y se ve un incremento de casos. A quienes no cumplan con las medidas de seguridad se les va a sancionar, por uno no van a pagar todos, ahora vamos a cerrar empresas, restaurantes, sobre ruedas, bares que no cumplan con los requisitos sanitarios", explicó el funcionario.

Pérez Rico, invitó a las empresas y civiles en general a cumplir con el protocolo de salud, de lo contrario, considera que podemos llegar a estar en dos meses en semáforo rojo y llegar a permitir solo las actividades esenciales

Transporte público

En cuanto a los usuarios de transporte público, será obligatorio que usen el cubreboca los choferes y usuarios, de lo contrario se aplicarán multas.

Por su parte la Coepris trabaja a marchas forzadas junto con la Secretaria de Salud para poder tener colonias y comunidades sanas y seguras.