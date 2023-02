Celebran 60 años del icónico “himno” de los mexicalenses, “El Cachanilla”

Un 21 de febrero de 1963 se grabó por primera vez la canción “El Cachanilla” de la voz de Caín Corpus y compuesta por Antonio Valdez, la cual se convirtió en una especie de himno para los mexicalenses.

Hace 60 años inició la historia de una de las canciones más importantes para la ciudad, una que habla sobre el amor a Mexicali, el pertenecer y sentirse parte de esta hermosa ciudad, de lo especial que es ser un cachanilla.

Hoy en día, Omar Corpus y Carlos Valdez, hijos del primer intérprete y el compositor de la canción, continúan celebrando el legado de sus padres y buscan que se honre a lo dejado por ellos.

“A mi me da mucho orgullo, mucha emoción cuando oigo la canción, hay veces que me dicen que me meta al Internet ya que la canción la están cantando fulano y fulano, me da mucha emoción”, expresó Carlos Valdez