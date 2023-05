Celebra 100 años de vida más fuerte que nunca

Martín Prieto López celebró su cumpleaños número 100 en compañía de su familia y con una sonrisa en su rostro, pues para él solo se trata de un número, ya que se siente más fuerte que nunca y el estar rodeado de sus seres queridos en estos momentos es lo más importante.

Nació el 8 de mayo de 1923 en la ciudad de Aguascalientes, llegando a los 15 años a Mexicali, en donde ha vivido el resto de su días en compañía de sus seres queridos, de lo más preciado, sus siete hijos, diez nietos y diez bisnietos.

Para Martín, el secreto de la vida ha sido trabajar, cuenta que desde su juventud se enfocó en lograr sus metas, en siempre estar ocupado, en no parar de laborar y cuidar su salud.

Teniendo ya una vida para comer, no me siento mal, lo malo es que cumples años, a mis 100 años yo he vivido muy bien”, expresó.

A sus 100 años, Martín recuerda su juventud, comenta que jamás se imaginó llegar a tal edad, hasta que el tiempo fue pasando, pues el seguía con su vida cotidiana, actuando con normalidad, incluso dejó de manejar hasta los 97 años.

Pues no, no creo, jamás lo imaginé, pero ya cuando crecí poquito más me puse bien, yo tenía un rancho, me hacía feliz, se lo vendí a un tío mío”.