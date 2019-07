Castigan a 28 agentes de DSPM

MEXICALI, Baja California.- Durante los primeros seis meses del año, la Comisión de Honor y Justicia del Ayuntamiento dictó 40 resoluciones, de las cuales 28 acreditaron la responsabilidad administrativa de elementos de la Policía Municipal.

Esto resultó en que 16 elementos de la corporación fueran separados de su cargo, dos removidos de su puesto y diez con una suspensión temporal, mientras que las otras doce fueron determinadas improcedentes por falta de elementos.

De las 40 resoluciones que dictaminó la Comisión de Honor y Justicia, 22 fueron por elementos que no aprobaron la Evaluación de Control y Confianza aplicada por el C3, ocho por no reportar la detención de un vehículo a la central de radio, tres por inasistencia y dos por usar vehículos con placas que no corresponden.

Un elemento fue sancionado por hacer uso de una documentación falsa o alterada, uno por encontrarse dentro de un proceso penal, uno por dormir en horario laboral, uno por desempeñar otro empleo o comisión y uno más por solicitar “mordida” en el desempeño de sus funciones.

Además, dentro de la comisión se dio inicio a 72 procedimientos administrativos, mientras que en el Departamento de Responsabilidades de los Miembros de la Dirección de Seguridad Pública comenzaron a investigarse 731 incidentes.

El reporte indica también que se realizaron 1 mil 635 evaluaciones para detectar el consumo de sustancias que puedan alterar el sistema nervioso o drogas de abuso, obteniendo resultados negativos.