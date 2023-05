Casi el 73% de los comerciantes ambulantes de alimentos no cuentan con certificado médico

Casi el 73% de los comerciantes ambulantes de alimentos que hay en la ciudad no cuentan con el certificado médico que solicita el Gobierno Municipal.

El secretario del ayuntamiento, Daniel Humberto Valenzuela Alcocer, dijo que solamente 40 comerciantes ambulantes de alimentos son los que han obtenido el certificado médico durante el último mes.

Actualmente se tienen ubicados a cerca de 150 comercios ambulantes de comida en diversos puntos de la ciudad, por lo que la gran mayoría no está certificada médicamente.

“Todos aquellos permisionarios de algún permiso de comercio ambulante que manejen alimentos deben de certificarse directamente con Servicios Médicos”, expresó.

Reiteró que a los comerciantes se les realiza una serie de análisis médicos en los cuales se debe comprobar que no cuentan con alguna enfermedad que les impida manejar alimentos para su venta.

“Lo que no queremos es que haya enfermedades de transmisión por tener las manos sucias en la vía pública”, expresó Valenzuela Alcocer.

Precisó que no habrá sanciones para aquellos comerciantes que no cumplan con la adquisición del certificado médico, solamente serán retirados de la vialidad y se le tomarán los datos para que no realice la venta en algún otro punto de la ciudad sin haber acudido a realizar el trámite.

Agregó que hasta el momento ninguno de los comerciantes ambulantes que se han realizado los análisis médicos tuvieron alguna enfermedad que no les permitiera continuar con la venta de alimentos.

Comentó que es a través del departamento de comercio ambulante que se realizan las revisiones y en el cual se recibe el certificado médico, expedido por Servicios Médicos Municipales, una vez entregado el documento, reciben su certificado de venta de alimentos.

Añadió que si bien no se trata de un proceso complejo, pues es realizar los análisis, entregarlos a Servicios Médicos y posteriormente llevar el certificado a comercio ambulante, si se trata de una serie de pasos que se deben cumplir solamente para la venta y manejo de alimentos en la vía pública.