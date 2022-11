Cartoon´s Fades Shop: Un corte de pelo en un mundo muy animado

Hace 3 años Yeiden Salcido se encontraba cortando el pelo en su barbería cuando de pronto decidió hacer realidad uno de sus sueños.

Al ver lo complicado que resultaba ganarse la confianza de sus clientes más pequeños, pensó en darles un mundo mágico y animado en el cual divertirse durante su corte, así nació Cartoon´s Fades Shop.

Empezamos con una barbería para adultos y vimos que los niños no se dejaban cortar el cabello y vimos la necesidad de separar la peluquería de adultos con la de niños”, dijo Yeiden.

Al inicio todo fue sonrisas y felicidad, Yeiden había logrado establecer su propio mundo en el cual los niños eran los personajes principales.

Al entrar reciben uno de los tantos disfraces con los que cuenta la barbería para luego escoger quien será su compañero de aventuras, si Mario Bros, Luigi o alguna princesa.

Yeiden, dice que pensó en todo al momento de iniciar con su proyecto, pues durante el corte los niños disfrutan de música infantil y caricaturas, mientras comen alguna paleta para que disfruten de su tiempo.

Posteriormente, pasan a una ruleta en la cual al girarla se ganan un premio que puede ir desde lo más mínimo como un globo hasta algo más grande como balones o juguetes.

Lo importante para Yeiden es que los niños disfruten del corte de cabello ya que son clientes que también merecen el mejor trato posible.

Es totalmente diferente, todo es diferente, los cortes de pelo que hacemos, la atención, todas las cosas que hacemos nosotros no las hace ningún lugar”, dijo Yeiden Salcido.

Yeiden comenta que trabajó en cada detalle del lugar, en las decoraciones de la entrada, en las sillas que tienen forma de carros, en la puerta de protección que se encuentra en la escalera, pues él quiere que los niños se encuentren en un espacio seguro.

A pesar de que ha sido difícil, en su mente solo se encuentra la idea de expandirse y hacer crecer su mundo de diversión, quiere que los niños lo conozcan y quieran ir a Cartoon´s Fades Shop, su propia barbería.

Un mundo de retos

Yeiden cuenta que se ha topado con una gran cantidad de muros en su camino pero eso no lo desanima y él seguirá para adelante.

Cuando Cartoon´s Fades Shop inició se encontró con el apoyo de la gente, los clientes llegaban a montones y los niños querían siempre estar en la barbería, hasta que inició la pandemia.

Luego de que se tomaran diversas medidas en el mundo por la llegada del Covid 19, Yeiden comenta que su local se vio afectado hasta el punto de no poder recuperarse ni siquiera en la actualidad.

A pesar de eso no ha pensado en rendirse ni tirar la toalla, pues su mundo de diversión es un lugar diferente y por eso todos los días se disfrazan con una sonrisa en el rostro.

Otro de los grandes retos a los que se ha enfrentado Yeiden Salcido ha sido en el pensamiento de aquellos que acuden a buscar empleo.

Las personas no se quieren disfrazar, dicen que eso no está bien, pero es necesario para el negocio, si he batallado mucho con encontrar a la gente adecuada”, comentó Yeiden.