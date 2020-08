Carros “Chocolate” se tienen que regularizar de una u otra manera: Bonilla

Los carros ingresados a Baja California sin documentación, apodados “chocolate”, deben regularizarse de una u otra manera, defendió el Gobernador de Baja California, al considerar que no afectan a las distribuidoras de vehículos y que se atendería un problema de seguridad.

“Los armadores de carros, claro que se van a oponer, porque les afectamos sus intereses, pero aquí hay un interés mayor, y el mismo presidente lo reconoció, es un tema de seguridad”, declaró Jaime Bonilla Valdez.

El gobernador declaró que el regularizar los carros “chocolate”, no implica competencia para las armadoras de vehículos, ya que son unidades que están en Baja California, que no pueden salir hacer el movimiento de importación.

“Aquí que no los confundan, los carros chocolate no son para nada, para nada, no están afectando el interés de ellos (agencias de vehículos), porque es gente que no tiene para comprar un carro nuevo y ya están en el País, se tienen regularizar de una u otra manera”, declaró.

Rectificó que si bien no estaba por autorizarse el decreto para regularizarlos, se está trabajando para presentarlo ante el presidente de la República. El tema lo conoce, y lo reconoce como un problema de seguridad.

PLACAS APOCRIFAS

Bonilla comentó que sigue abierto un expediente contra la gente de Anapromex y similares, a través de un procedimiento penal, por el cual ya les han clausurado algunas de sus oficinas.

“Se ampararon, que van a seguir asaltando al pueblo, nosotros estamos en contra de eso, y vamos a seguir con la regularización de alguna manera, llámele censo, padrón, importación, lo que se tenga que hacer, porque el problema existe”, mencionó.

“Se tiene que buscar la solución para parar a estos abusivos que se han burlado de las autoridades y del pueblo, dándoles falsos documentos, que tienen ellos, porque están amparados bajo un artículo federal para estar emitiendo estos irregulares documentos”, aseveró.

Informó que el bosquejo del decreto es trabajado por la Secretaría de Seguridad federal, y se le presentó al Secretario de Hacienda (SH), y de Economía.

“Es un tema de años, para mí la Secretaria de Economía (SE) le falta involucrarse más en este tema, creo que tendrá instrucciones de resolver el problema”, advirtió el mandatario estatal.

“Es a la SE a quien le corresponde avalar el documento, pero al final del día, no será la SE la que dé la autorización, tendrá que ser a través de un decreto presidencial, a menos que quieran que yo haga el decreto, pues yo hago el decreto, pero luego ya ve como se ponen cuando hago un decreto, se me indignan”, comentó.

Explicó que el secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, tuvo una reunión con la SH para ver los pormenores, para buscar un acuerdo, un decreto, una ley, un convenio, que tendría que legislarse.