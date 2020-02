Cantan a un ‘Imposible Amor’

Luego de generar muchas dudas en torno a la relación entre el grupo mexicano Matisse y el puertorriqueño Guaynaa, a través de sus redes sociales, finalmente los músicos revelaron que se trataba de su nuevo sencillo “Imposible Amor”.

“Esta canción para mí es un reflejo de la evolución de Matisse de lo que estamos intentando arriesgar sónicamente y musicalmente”, comentó Pablo Preciado, a través de un comunicado de su disquera Sony.

El sonorense también reveló que la banda había trabajado este tema desde hace un año: “Es de las primeras canciones que escribimos con otros autores, nos llena de orgullo saber que es una canción, que con toda humildad creemos que no hay ninguna otra que suene así”.

Por su parte, el mexicalense Román Torres dijo: “es una canción que no sólo intenta mostrar un lado distinto de Matisse, es una mezcla de todo lo que estamos escuchando, de todo lo que está sucediendo en la música latina con un toque propio”.

La clave perfecta fue la fusión con Guaynaa, quien en poco más de un año se ha vuelto una referencia obligada en el urbano a nivel mundial, lo que se ha visto reflejado en las reproducciones del vídeo oficial, el cual ya cuenta con más de 3.5 millones de vistas. Melissa Robles, por su parte dijo que la letra de esta canción tiene una carga muy feminista al darle poder a la mujer de decidir sobre una relación.

“La decisión final es de la mujer y puede decir ‘gracias, pero igual no quiero’. Me parece muy cool cantar esta parte de ‘no me mandes flores, ni lo intentes, no te voy hacer perder el tiempo, no quiero nada contigo’ porque deja claro que por más regalos que te den, en el amor nada es por obligación o compromiso”, se lee en el comunicado.

‘Imposible Amor’ ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales de música, así como el vídeo oficial en YouTube.