Campo, agua y seguridad, las necesidades a atender en BC

Atender al campo, garantizar el agua, reforzar seguridad y atender la crisis migratoria son de las principales necesidades que hay en Baja California dio a conocer Ricardo Monreal Avila, aspirante a la Coordinación Nacional de la Cuarta Transformación.

Tras su reciente visita a Baja California el pasado 8 de agosto el senador con licencia en una entrevista exclusiva para Grupo Healy, precisó porque debe ser el coordinador de Morena para el 2024.

¿Quién es Ricardo Monreal Ávila?

Soy Ricardo Monreal Senador con licencia y aspirante a la coordinación nacional de la defensa por la transformación.

¿Por qué considera que usted debe ser el coordinador de la 4T en lugar de las otras corcholatas?

Soy el de mayor experiencia, nadie tiene ni currículum, lo digo sin falsa molestia, sin arrogancia, he sido tres veces diputado federal, tres veces he ido a elección de senador y he ganado, fui gobernador del estado de Zacatecas y fui alcalde de la Ciudad de México de la Cuauhtémoc.

Y la más importante, nadie de los aspirantes tiene ese currículum y nadie es del norte, al norte le toca ya, desde hace muchas décadas que no había hombre público en los Altos niveles del país, ahora estamos luchando para lograrlo con mayor experiencia, soy maestro de la UNAM de posgrados y doctor en derecho, tengo mucho amor por México.

Estoy lúcido al 100%, sano y tengo un ánimo de reconciliación no de pleito, sino de que México pueda lograr escalar a niveles superiores en desarrollo político, cultural y social, soy un hombre de paz, de consenso, de acuerdos, así ha sido mi vida y no creo que vaya a cambiar.

¿Qué opina de las encuestas que salen semanalmente, está de acuerdo con ellas?

No, no las descalificó porque yo he sido víctima de las mismas pero nunca me he atrevido a descalificarlas, cuando fui candidato a gobernador en 1998 todas las encuestas decían que no iba a ganar y gané gracias a la gente de Zacatecas, cuando iba ser senador y diputado lo mismo, siempre le colocaban en el último lugar, ahora no es la excepción y también fui alcalde de la Cuauhtémoc en la Ciudad de México decían que iba a perder y también les gane, entonces estoy acostumbrado a que las encuestas no digan lo que realmente pasa el día de la elección, pero no las descalificó son ejercicios que se mandan a hacer, yo espero que el día 28 de agosto que es la fecha que va iniciar el levantamiento de encuestas.

En caso de no resultar ganador, ¿se sumará a los proyectos de quién resulte ganador?

Sin duda, yo ya dije que me voy a quedar en Morena y que no voy a buscar otra alternativa política.

¿Cómo describiría su relación con el presidente?

Buena, muy buena, diría que después de dos años de una pausa en la que hubo porque no decirlo, una distancia, la relación yo como líder del senado el como presidente de la República, pero que se mejoró a partir de enero y se perfeccionó y se reencontró totalmente a partir de abril, ahora nuestra relación es intacta la misma que antes de este episodio.

¿Considera que ha existido piso parejo durante el proceso?

No, nunca hubo piso parejo, inició disparejo y creo que va terminar disparejo, basta salir aquí a las carreteras y ver los espectaculares, las lonas, las mantas, las bardas, les aseguro que no han encontrado ninguna mía en todo Baja California, ni una y eso si te genera inequidad.

Te genera incluso preocupación por la contradicción dado que Morena no es un partido que se rija por la ostentación, el exceso, el despilfarro, por el dispendio, me parece que no es correcto lo que algunos aspirantes llegaron y gastaron en miles de espectaculares, bardas, lonas, pero pues cada uno tiene que asumir su responsabilidad.

¿Confía en el proceso de selección interno de Morena?

Sí, en términos generales sí porque van a hacer cinco encuestas y ahora quiero atribuir a que este proceso concluya bien porque en la unidad y en la cohesión radica nuestra fortaleza, yo espero que en esta unidad y cohesión no se genere ninguna tensión, ninguna división ñ, ninguna separación entre nosotros y salgamos todos unidos.

¿Qué opina de los posibles candidatos de oposición como Xochitl Gálvez?

La respeto pero no le dedico mucho tiempo porque espero que nosotros salgamos bien y me preocupa mucho la unidad de Morena más que preocuparme por los otros de enfrente.

¿En Baja California que personajes políticos lo apoyan?

Aquí me apoyan muchos, la senadora Nancy, el ex candidato a gobernador Fernando Castro Trenti, Praxedis Padilla un buen amigo y mucha gente que no tiene antecedentes políticos, sino que son ciudadanos de carne y hueso, jóvenes que no han tenido ninguna experiencia de elección popular y miles de mujeres que comparten mi diario y mi propuesta.

¿Qué opinión le merece el trabajo de la gobernadora del estado, Marina del Pilar Ávila?

Es bueno, quiero decirlo con toda seriedad, me parece un trabajo bueno, esforzado, requiere de más apoyo de la federación por eso uno de mis compromisos en Baja California de resultar nominado es que voy a voltear los ojos al Norte, voy ayudar al norte sin descuidar el Sur, el Norte merece respaldo de la federación para enfrentar los grande retos y desafíos que ahora tiene Baja California.

A nivel nacional se vive una ola de violencia e inseguridad, ¿Cómo se podría combatir o erradicar?

Tengo una propuesta seria que va desde la coordinación entre los policías, labores de inteligencia, atender las causas, atacar la columna financiera del crimen organizado con una prioridad y equipar a los policías de tecnología y equipo moderno para enfrentar la sofisticación de la delincuencia organizada, no negociar, nada de pactos con ninguna banda de criminales y empeñarse a fondo en el combate a la delincuencia con seriedad y eficacia.

En esta gira que realiza por BC y son sus anteriores visitas, ¿qué le dicen los simpatizantes, qué le falta a Baja California?

Unidad, por ejemplo Ensenada me han platicado la preocupación por el agua y la preocupación por las tierras, la preocupación por los cultivos y por la seguridad, aquí en Mexicali acabo de tener la tercera reunión con productores del valle algodoneros, trigueros y productores de alfalfa y los tres están preocupados porque desapareció la financiera rural están siendo presa de la presión de las industrias y no ven que el gobierno los acompañe en sus problemas, entonces el tema de los productores del campo es un asunto delicado, tenemos que entrar a su apoyo, el campo es solución no es problema.

Baja California tiene un problema de agua ante la escasez del Río Colorado, ¿cómo se podría garantizar el suministro de agua?

Es un plan de largo plazo, tenemos que empezar a hacerlo porque este problema del agua tiene décadas en Baja California, no se ha atendido y no se ha resuelto, han venido gobiernos unos y otros, han tardado décadas yo creo que es un problema que tenemos que ir resolviendo con infraestructura hidráulica, presas, represas, bordos, aprovechamiento de los cauces, incluso del agua que llueve, cosechar agua y que haya infraestructura hidráulica que retenga el agua que cae del cielo.

La entidad recibe miles de migrantes al año, ¿se debería cambiar la estrategia migratoria para el país?

Sí, es un problema serio que debería de apoyar la federación a los municipios que lamentablemente captan mayores migrantes que están de paso, yo diría Tijuana, Mexicali y Ensenada, la federación debería destinar más porque ahora se ha reproducido el flujo migratorio, se ha multiplicado y se ha reforzado, ahora hay muchos migrantes que se quedan para pasar a Estados Unidos, no logran pasar y se quedan aquí, eso no lo contemplan los municipios para sostenerlos, para albergues, para alimentación, la federación debe entrar a fondo y en una negociación binacional tienen que sacar adelante este tema.

¿Cómo ve la relación que ha tenido el gobierno de México con Estados Unidos, cambiaría algo?

Es buena, el presidente de la república ha cuidado mucho la relación, tanto con Trump como con Biden, creo que es una relación muy importante se firmó el T-Mec cuando el inicio, ha sido un buen instrumento de trabajo y de comercio, de cooperación comercial, pero creo que siempre puede mejorar la relación, yo creo que uno de los problemas es la migración que requiere entendimiento y colaboración, no represión, ni alzar los muros, ni persecuciones policiacas.

Es otro enfoque más humanista el que se le tiene que dar. Las drogas es otro problema muy serio, el fentanilo fundamentalmente y el tema comercio que está en un buen momento también se debe de reforzar y un tema que no se ha podido resolver y sigue latente es la introducción ilegal de armas de Estados Unidos a nuestro país, estos son los cuatro temas que siempre las interparlamentarias y en las relaciones bilaterales salen a flote y abra no es la excepción, migración, drogas, armas y comercio.

Un mensaje que quiera mandar a los bajacalifornianos.

Estoy aquí muy contento, me da mucho gusto saludarlos por este medio tan prestigioso y que no se les olvide que soy del norte que va haber una encuesta, no va haber elección directa sino que va a ser una encuesta y van a preguntar por cuatro de Morena; Claudia, Adán Augusto, Marcelo y yo, pero yo soy el único del Norte de origen campesino y el más preparado, saludos y muchas gracias.

