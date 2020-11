Cae Sunshine y pescadores; por delitos federales

El líder de pescadores y ex presidente de la Confederación de Cooperativas de Pesca Ribereña en San Felipe, Sunshine Antonio Rodríguez Peña, fue detenido este miércoles por la madrugada en su casa durante un cateo efectuado por agentes federales y elementos de la Marina.

Los cargos por los que presuntamente son acusados son delincuencia organizada, en la modalidad de lavado de dinero, aunque la FGR no lo ha confirmado públicamente.

Se desconoce si enfrentarán otros cargos relacionados a la pesca ilegal o contra la biodiversidad.

La familia informó a través de sus redes sociales el presunto arresto por hombres que se identificaron como agentes federales, quienes ingresaron violentamente al domicilio alrededor de las 03:00 horas.

La detención se llevó a cabo con elementos de la Subprocuraduría Especializada en Investigaciones de Delincuencia Organizada, de la Fiscalía General de la República, acompañados por elementos de la Secretaría de Marina.

En el domicilio se encontraban su esposa e hijos, quienes, señaló la mujer, fueron encañonados por agentes encapuchados mientras sacaban a Rodríguez Peña de la casa, junto con dinero en efectivo que había en la misma, joyas y hasta un videojuego.

La detención de Rodríguez Peña es una de las cuatro reportadas en San Felipe en operativos este miércoles por la madrugada. Tampoco es la primera vez que es detenido, pues hace tres años fue asegurado acusado de posesión de metanfetaminas, pero el caso fue desestimado en un juzgado federal y fue liberado.

CONFIRMA AMLO DETENCIONES

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, mencionó en su conferencia matutina este miércoles por la mañana sobre la detención en San Felipe de “personas que estaban pescando ilegalmente” (sic).

Señaló que le informaron de las detenciones en el Alto Golfo de California durante la mesa de seguridad de este miércoles por la madrugada, sin embargo no abundó en detalles sobre las detenciones.

Isaías Bertín Sandoval, secretario de la Mesa de Seguridad en Baja California, dijo que fueron informados este miércoles por la mañana sobre el operativo, donde confirmó la detención del líder pescador y de otras personas, así como “objetivos prioritarios” en San Felipe.

BALEADO POR LA MARINA

Enrique García Sández, quien fue herido de bala por elementos de la Secretaría de Marina el 28 de marzo de 2019 durante una persecución, es uno de los detenidos en San Felipe este miércoles por la madrugada.

Familiares suyos confirmaron la detención y se presentaron desde ayer por la mañana en la delegación en Mexicali de la Fiscalía General de la República (FGR), donde no les aclararon el motivo de la detención.

García Sández fue herido de bala en la cabeza durante una persecución con elementos de la Marina en San Felipe a principios del año pasado, cuando los sorprendieron presuntamente en la pesca ilegal de totoaba en el polígono de protección de la vaquita marina.

Luego del atropellado operativo en marzo de 2019, los pescadores de San Felipe se enfrentaron con elementos de la Marina en las instalaciones del recinto portuario y quemaron pangas en los patios federales.

Hasta 2013, el hoy detenido había sido inspector de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), comisionado a San Felipe en trabajos de vigilancia en la zona donde había sido sorprendido.

El hoy detenido había sido trasladado a la Ciudad de México para ser hospitalizado y posteriormente fue dado de alta, aunque con secuelas físicas y médicas por las heridas de bala de un fusil de la Marina, por lo que había recibido una indemnización por gastos médicos.

Otro de los detenidos es Gastón Parra, hermano de un hombre que actualmente se encuentra preso por el homicidio de un elemento del Ejército Mexicano en San Felipe y que presuntamente es uno de los líderes de la red de tráfico de totoaba en el Alto Golfo de California.

Carmen Ávila Hernández, representante de la Sociedad de Producción Pesquera Ignacio Zaragoza en San Felipe es otra de las detenidas, además de un comprador de productos pesqueros del Golfo de Santa Clara.

Otra detención ocurrió en la Ciudad de México, aparentemente relacionada con esta investigación.

DEJAN EN ESPERA A FAMILIAS

Tras la detención de los alrededor de seis o siete pescadores, familiares y amigos de los detenidos se reunieron a las afueras de la Subdelegación en Mexicali de la Fiscalía General de la República (FGR), en donde se encontraban resguardados.

Los familiares, algunos desde las 6:00 de la mañana de este mismo miércoles, aguardaban alguna información oficial sobre la situación de las personas detenidas, sin embargo afirmaron que ninguna autoridad se acercó a ellos para dar respuesta a sus cuestionamientos.

Hasta el momento se conoce de al menos tres o cuatro personas detenidas en el puerto de San Felipe, una en el Golfo de Santa Clara y una más en Ciudad de México, de acuerdo a lo comentado por las personas reunidas a las afueras del edificio federal.

José Ramón Huerta, sobrino de García Sandez, resaltó que familiares y amigos de los detenidos vivieron horas de angustia pues durante los operativos jamás se les presentó una orden de cateo o identificación de los elementos que participaron.

Asimismo, señaló que en ningún momento autoridades federales o locales dieron información sobre los detenidos, a pesar de que algunos como Enrique García Sandez presentan problemas de salud.

“No dan información, allá en San Felipe nos movimos al Ministerio Público, está cerrado totalmente”, señaló. “Los oficiales rapidito se deslindaron, no quisieron meterse para nada, es un secuestro totalmente”.

El abogado Felipe Alfredo Vázquez Vara, quien representa a tres de las personas detenidas a las cuales no quiso identificar, señaló que el operativo fue realizado por la Subprocuraduría Especializada en Delincuencia Organizada, pero hasta el mediodía no se conocían más detalles de la operación.

“A ciencia cierta no te puedo decir qué delito específicamente o porque hechos, incluso no descarto la posibilidad de que sean diversas carpetas, cada una con una orden de aprehensión contra persona diversa, o incluso no podemos tampoco descartar que sea una sola carpeta”, admitió.

A pesar de que originalmente se dijo que darían información a partir de las 12:00 del día, familiares y abogados permanecieron en el lugar horas después en espera de poder hablar con los detenidos.

Fue hasta después de las 4:00 de la tarde que las autoridades federales subieron a los detenidos en camionetas para sacarlos de las instalaciones de la FGR, dirigiéndose en sentido contrario por la calle Novena, ante los gritos e insultos de familiares que desconocían a dónde los llevaban.

De manera extraoficial, se informó que los detenidos serían llevados al Centro Federal de Reinserción Social de Hermosillo, Sonora, donde permanecerían mientras se lleva a cabo su presentación ante un juez y se desahoga el proceso penal.