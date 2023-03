"Cachas" tendrá un duro compromiso ante Chihuahua FC

MEXICALI, Baja California.- Con el objetivo de seguir sumando puntos, Cachanilla FC visitará a Chihuahua FC este domingo 5 de marzo a partir de las 9:00 horas en las instalaciones del Estadio Universitario de Chihuahua.



Este cotejo corresponde a la Jornada 16 de la Liga de Tercera División Profesional, donde los “Cachas” en la semana pasada vencieron 2-0 a Xolos de Hermosillo, mientras que los chihuahuenses derrotaron en calidad de visitante a Obson Dynamo 2-0.

Además, Chihuahua FC actualmente es el mejor local con marca de cinco victorias y dos empates, por otro lado, los mexicalenses han logrado tres victorias y dos derrotas en calidad de visitante.EQUIPO PTSChihuahua 29ptsCiudad Juárez 26ptsBúhos 26ptsEtchojoa 25ptsCimarrones 24ptsXoloitzcuintles 23ptsCeproffa 19ptsCachanillas 18ptsObson 15ptsFútbol Premier 9ptsGuaymas 5ptsOTROS PARTIDOSCimarrones vs ObsonXolos vs EtchojoaGuaymas vs BúhosCd. Juárez vs Fútbol PremierDescansa: Ceproffa.