"Cachas" tendrá prueba de fuego ante Toros Ceproffa

MEXICALI, Baja California.- Cachanilla Fútbol Club buscará seguir escalando posiciones dentro de la Liga de Tercera División Profesional (TDP) ya que visitará a Toros Ceproffa, este sábado 18 de marzo, a partir de las 17:30 horas.



Dicho compromiso representa la Jornada 18 del Grupo 17 de la presente temporada de la TDP.

Foto: Cortesía

Para este cotejo, la tropa de José Pérez derrotó en penales en la jornada pasada a Cimarrones 4-3, luego de empatar sin goles en el tiempo regular, mientras que



“Tenemos que seguir demostrando la calidad que tenemos, han sido juegos muy complicados pero el equipo se ha levantado, el apoyo de la gente ha sido espectacular para nosotros e invitarlos a que sigan apoyándonos sobre todo en los juegos de locas”, comentó el guardameta de Cachanillas Nicolas Calixto, quien fue la figura en el partido pasado.



TABLA GENERAL



EQUIPOS PTS

Chihuahua 34pts

Búhos 32pts

Cd. Juárez 29pts

Etchojoa 29pts

Cimarrones 26pts

Xolos 26pts

Ceproffa 21pts

Cachanillas 20pts

Obson 18pts

Fútbol Premier 10pts

Guaymas 6pts



JORNADA 18



Cimarrones vs Etchojoa

Xolos vs Cd. Juárez

Guaymas vs Obson

Chihuahua vs F. Premier

Descansa: Búhos