"Cachas" regresan a casa para recibir a Cimarrones

Cachanillas Fútbol Club buscará regresar a la senda del triunfo ya que recibirá este sábado a los Cimarrones, duelo correspondiente a la Jornada 16 de la Liga de Tercera División Profesional (TDP).



La cita es a partir de las 19:00 horas en las instalaciones del Campo Necaxa, donde los “Cachas” buscarán continuar ascendiendo dentro de la tabla de posiciones.



En la jornada pasada, la tropa de José Pérez cayó 4-1 ante Chihuahua FC, mientras que los sonorenses perdieron en penales 4-1 ante Obson, ya que empataron 1-1 en el tiempo regular.



“Fue un juego donde estuvimos ahí el primer tiempo, ya en la parte complementaria las cosas no se nos dieron, seguimos cometiendo algunos errores defensivos que han terminado en gol, así que buscaremos solucionar eso para los partidos que restan”, compartió José Pérez.



En los últimos cinco compromisos, “Cachas” ha logrado tres triunfos y dos derrotas, además de que no han perdido en casa colocándose con dos victorias, donde han anotado seis goles y han recibido solo uno.



“El apoyo de la gente es increíble, invito a toda la afición a que vengan de naranja cada partido, para nosotros es muy motivante y eso hace demostrar lo mejor de cada uno”, concluyó Pérez.



TABLA DE POSICIONES



EQUIPO PTS

Chihuahua 32pts

Cd. Juárez 29pts

Búhos 29pts

Etchojoa 27pts

Cimarrones 25pts

Xoloitzcuintles 24pts

Ceproffa 19pts

Cachanillas 18pts

Obson 17pts

Fútbol Premier 9pts

Guaymas 9pts



JORNADA 16



Búhos vs Cd. Juárez

F. Premier vs Xolos

Etchojoa vs Chihuahua

Obson vs Ceproffa

Descansa: Guaymas.