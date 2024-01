Cachanillas sigue en preparación para la 2da vuelta de la TDP

MEXICALI, Baja California. Con el objetivo de formar un equipo de mexicalenses para mexicalenses, el club Cachanillas Fútbol Club se encuentra trabajando con jóvenes de fuerzas básicas para iniciar la segunda vuelta de la Liga de Tercera División Profesional en febrero del 2024.

Desde hace algunas semanas, “Cachas” se encuentra entrenando en las instalaciones de la Ciudad Deportiva donde el estratega Carlos Llamas definió sus objetivos para este primer semestre.

Por otro lado, Llamas declaró que hay buena calidad de jugadores en la ciudad que entienden lo que representa la institución.

Tras una primera vuelta en donde los resultados no fueron positivos, Carlos ya fija su pensamiento en el siguiente proceso, pues indicó que hay que dar vuelta a la página y enfocarse en el futuro.

"Nos está tocando reestructurar esta nueva etapa del Club, mi idea es mantener una base de jugadores mayores, pero que el equipo se forme en su mayoría con jugadores nacidos en el 2005-2006, a mí me gusta trabajar con jóvenes para tener una estructura sólida, bien diseñada y después, ahora sí, empezar a buscar los resultados que se merece este equipo", subrayó.

Finalmente, con 18 años de trayectoria en la TDP, dejó en claro su filosofía de juego para los próximos compromisos.

"Soy un entrenador que me gusta apretar al rival, me gusta meter presión y recuperar rápido el balón para tener la posesión el mayor tiempo posible, me gusta formar equipos agresivos futbolísticamente hablando”, concluyó.