Cachanillas se consagraron como Bicampeonas Mundiales

El equipo de animación Xstar Cheerleading logró el bicampeonato mundial dentro de la competencia Magical Championship of the World que se disputó en Puerto Vallarta, Jalisco.



Un total de 43 mexicalenses lograron subirse a lo más alto del podio en las categorías Peewee 1, Femenil 1 y Femenil 2, donde dejaron en el segundo lugar al equipo Spirt de Colombia.



“Fue una competencia muy fuerte, el equipo de Colombia tiene un excelente nivel y eso nos orilla a prepararnos cada vez más para seguir mejorando”, comentó la entrenadora Payola Ornelas.



Así mismo, la entrenadora se mostró contenta de seguir representando al Estado de Baja California y a México en competencias internacionales.



“La visión del equipo es empalmar la disciplina con el amor por el deporte, sin el amor y la dedicación esto no sería posible”, comentó.





Por otro lado, Ornelas mostró su orgullo de ver la evolución de sus atletas dentro de esta disciplina.



“Es un gran orgullo ver la evolución de mis atletas, recordar que este resultado es la conclusión de todo un año de trabajo, disciplina y amor. Soy una entrenadora muy afortunada por tener estas atletas, tan entregadas y responsables”, aportó.



Por último, el equipo Xtar tendrá dos competencias antes de cerrar la temporada.



“Vamos a tener dos competencias municipales y nos prepararemos para el siguiente año para viajes internacionales, estas dos competencias nos ayudará a tomar ritmo para Canadá 2024”, concluyó.



También la coach Reneé quien es la co-coach del equipo Peewee resaltó que sin el apoyo de los padres de familia no hubiera sido posible cumplir con este sueño.