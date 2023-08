Cachanillas logran un oro y dos platas en el Continental de Boxeo en Colombia

MEXICALI, Baja California.- Con una cosecha de tres preseas es como culminó la participación de los boxeadores cachanillas dentro del Campeonato Continental Juvenil de Boxeo que se disputó en Cali, Colombia.

Los mexicalenses que participaron fueron Citlali Ortiz en 75 kilos, Genesis García en Juvenil de 75 kilos, Fernanda Mendoza en Junior de 48, Paola Joya que logró Plata en 48 kilos Juvenil, Kevin Félix se colgó también la Plata en 48 Junior y Hassiel Barriga terminó con oro en 52 kilogramos junior.

En la presea de oro, el cachanilla Barriga derrotó a Julio Córdova de Guatemala y en la gran final venció por decisión unánime a Jhony Fuentes.

“Afortunado, gracias a Dios se dio el resultado, trabajamos muy duro para esto, ahora mi próximo compromiso es el Mundial Juvenil Organizado por la IBA, así que vamos a seguir entrenando”, añadió el pugilista del Gimnasio Inde.

Por otro lado, Kevin Félix del Gimnasio Ferratt Boxing Gym, enfrentó en semifinales a Yadier Pérez de Puerto Rico y cayó en la final por decisión dividida ante el ecuatoriano Jeremias Borja.

“Me sentí muy bien, iba muy bien preparado físicamente y mentalmente, eran rivales muy duros con mucha experiencia, aprendí muchas cosas de las cuales yo no tenía conocimiento, la verdad esta medalla me dejó experiencia”, comentó Kevin.

En los guantes rosas, se destacó la plata de Paola Joya quien cayó por decisión dividida ante la representante de Ecuador.

"Sin más que decir, sin excusas que poner, me ganaron los nervios, me traicionó la mente, y el corazón no fue suficiente, seguiré firme con mis sueños, y seguiré adelante como siempre. Gracias a Dios principalmente por ponerme aquí y hacerme valiente”, concluyó la pupila de Jesús Mendoza.