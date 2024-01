Cachanilla vivirá concentración Nacional en Ciudad de México

MEXICALI, Baja California. La atleta cachanilla Evelyn Orta comenzó una concentración en miras de conformar las selecciones juveniles de Luchas Asociadas que estarán realizándose en el 2024.

Orta, viajó desde el miércoles a tierras del Centro Nacional de Alto Rendimiento (CNAR) en la Ciudad de México, donde más de 100 luchadores de todo el país estarán demostrando sus habilidades hasta el 29 de febrero.

“La verdad fueron varías emociones, ya que no me esperaba está invitación para esta etapa, me alegré por que en este campamento podré mejorar mi técnica y fuerza y sobre todo agarrar experiencia dentro del combate”, expresó.