Cachanilla jugará en la Copa del Mundo de Béisbol Sub 18 en China Taipéi

MEXICALI, Baja California. El pelotero cachanilla Leonel Murrieta representará a la Selección Mexicana en la Copa del Mundo de Béisbol Sub 18 que se jugará del 31 de agosto al 10 de septiembre en China Taipéi.



Murrieta de 16 años, vivirá su primera experiencia en una competencia defendiendo la casaca tricolor.



“Estoy emocionado de representar a México, es la primera vez que soy convocado para hacerlo ya que soy dos años más chico que el certamen, he tenido la oportunidad de solamente representar a Baja California desde los cinco años”, comentó el lanzador Félix Arce en la categoría Junior.

La selección comandada por Enrique Reyes, estará en el Grupo A donde enfrentará a Australia, República Checa, Corea, Puerto Rico y China Taipéi."Tenemos un buen equipo para hacer un buen papel, esperamos llegar a la final en los juegos de preparación estuvimos muy bien, así que vamos fuertes y sobre los otros equipos no los conocemos como[JA1] tal, pero de seguro juegan bien”, añadió Murrieta.“Yo estaba en Ensenada jugando la Copa Baja y luego les hablaron a mis papás del equipo de Toros de Tijuana para decirles que tenía que salir en la madrugada para la concentración con el equipo, pero todo comenzó en la Academia del Pacifico cuando me estaban viendo”, indicó.

“Actualmente estoy con baja temporal en la prepa, debido a los entrenamientos con la Academia cuando Tijuana me mandó, además me protegió la primera firma con Águilas de Mexicali, por lo que terminando el mundial me voy a los entrenamientos con ellos”, concluyó.



CALENDARIO DE MÉXICO



FECHA RIVAL HORA

Agosto 31 Rep. Checa 22:00hrs

Septiembre 1 Australia 19:30hrs

Septiembre 2 China Taipéi 23:30hrs

Septiembre 3 Puerto Rico 19:30hrs

Septiembre 4 Corea 19:30hrs