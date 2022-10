Cachanilla estará participando en el Campeonato Mundial Ironman 2022

Con el objetivo de triunfar y honrar la memoria de su hermano, Carlos Montenegro se presentará en Hawái para el Campeonato Mundial Ironman 2022 de Triatlón, que se estará celebrando del 6 al 8 de octubre.



Carlos consiguió su pase a este magno evento deportivo después de varios años de entrenamiento y competencias que lo llevaron a una exigencia física total, con lo que ha conseguido ingresar en una corta

lista de mexicalenses que han llegado a este nivel.



En el Campeonato Mundial los participantes tienen que cubrir 3 pruebas extremas; la primera de ellas es la natación en mar abierto durante 3,86 km, 180 km de ciclismo (ascensos y descensos) y 42,2 km de carrera a pie.



“Es una prueba que te pone al límites de tus capacidades, ya he realizado otros eventos y me he preparado muy bien, realmente es un reto muy grande, creo que hicimos una preparación muy adecuada para no

defraudar”, aportó.