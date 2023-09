Cachanilla disputará el Campeonato Mundial Sub 20 de Ajedrez

MEXICALI, Baja California. La ajedrecista cachanilla Ana Paola Ham representará por primera vez a México en el próximo Campeonato Mundial Sub 20 de Ajedrez que se estará celebrando del 20 al 29 de septiembre en la Ciudad de México.



“Por el momento me siento algo nerviosa. He tenido la oportunidad de asistir a otras competencias internacionales, pero nunca a un mundial y menos aquí en casa”, destacó la atleta.



Además, la estudiante del Cetys Mexicali, declaró que será una competencia muy exigente y de gran nivel.



“Lo que más quiero es jugar a mi máxima capacidad, en estos torneos hasta medio punto puede hacer la diferencia entre el lugar cinco y 15, así que quisiera estar satisfecha con cada partida que me toque jugar”, expresó.



Sobre su preparación, la jugadora de 18 años destacó que ha sido de más a menos debido al inicio de clases.

“Ha sido algo pesado. Mientras que desde el inicio de clases se redujo un poco la carga de trabajo, durante las vacaciones trabajaba bastantes horas diarias; aparte de asistir a torneos los fines de semana para practicar”, señaló.“Acabo de iniciar la universidad y si se me ha complicado, ya estoy acostumbrada a una carga académica grande desde el bachillerato, así como los horarios que conlleva ser una atleta de alto rendimiento, pero es necesario ser una persona muy organizada y tener un horario fijo en todo”, apuntó.Ham, comenzó en el 2022 representando a México con Panamericanos Juveniles, posteriormente disputó un Norteamericano en Canadá y estará en su último Campeonato Mundial Sub 18 en Italia a disputarse ennoviembre.

