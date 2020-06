CICESE desarrolla Sistema de Teleconsulta COVID-19 para ISESALUD

Ensenada, Baja California.- Con el objetivo de contribuir a la atención de la emergencia sanitaria por la actual pandemia, el CICESE entregó a la Jurisdicción Sanitaria de Ensenada insumos informáticos que permitirán habilitar el Sistema de Teleconsulta COVID-19 que conectará la Clínica de Fiebre de la colonia Obrera con el Hospital General de Ensenada.



Este sistema para utilizarse en interconsultas de pacientes ambulatorios COVID-19, resultó de la adaptación de diversos bloques tecnológicos de e-Salud desarrollados por el Grupo de Investigación ARTS del CICESE.



En la plataforma, primero se aplica un cuestionario que sigue el algoritmo definido por personal médico de ISESALUD para valorar a pacientes sospechosos o confirmados ambulatorios COVID-19, el cual arroja datos de temperatura, frecuencia respiratoria, tensión y pulso cardiaco, oxigenación, estatura y peso.



Después del cuestionario, se puede realizar una interconsulta con médicos especialistas del Hospital General de Ensenada, durante la cual se puede utilizar el módulo de tele-auscultación (derivados de diversos trabajos de investigación) con estetoscopio electrónico. La plataforma permite imprimir resultados de mediciones e indicaciones del médico interconsultante.Desarrollado por el Grupo de Investigación ARTS –conformado por investigadores, técnicos y estudiantes adscritos al Departamento de Electrónica y Telecomunicaciones, las direcciones de Telemática e Impulso a la Innovación y Desarrollo, y la Unidad Monterrey del CICESE–, el Sistema de Teleconsulta COVID-19 permite adecuar otras funcionalidades dependiendo de los requerimientos que tenga el sector salud. Por ejemplo, también pueden integrarse dispositivos como ultrasonidos oelectrocardiógrafos que cuenten con salida de video VGA o HDMI.Hoy, en las instalaciones del CICESE, el Dr. Salvador Villarreal Reyes, líder del Grupo ARTS del CICESE, y la Dra. María del Carmen Maya Sánchez, presidenta de la Asociación de Personal Académico del CICESE (APACICESE), entregaron a la Lic. Patricia Alva Arce, Administradora de la Jurisdicción de Servicios de Salud de Ensenada, un estetoscopio electrónico, una tarjeta de audio externa, una cámara web, auriculares y una tarjeta capturadora de video, entre otros insumos, para habilitar el Sistema de Teleconsulta COVID en la Clínica de Fiebre de la colonia Obrera.



También, con el mismo aplicativo, el CICESE habilitará un módulo de atención de medicina interna en el Centro de Salud de las calles Ruiz y 14. Vale la pena precisar que el Sistema de Teleconsulta COVID-19 fue desarrollado por el CICESE y parte de los insumos para su habilitación fueron donados por la APACICESE.



A partir de la semana entrante el Sistema de Teleconsulta COVID-19 quedará habilitado en la Clínica de Fiebre en la colonia Obrera con enlace al Hospital General de Ensenada. Para esta clínica, el estetoscopio electrónico proporcionado por el CICESE será utilizado cuando médicos del Hospital General quieran hacer una auscultación remota de pacientes sospechosos de COVID-19.

El sistema de teleconsulta utilizado por dos médicos, uno en la Clínica de la Obrera y un urgenciólogo en el Hospital General de Ensenada, permitirá realizar una valoración y decidir si a un paciente se le tratará de manera ambulatoria o se le referenciará para internarse en el Hospital General.



El desarrollo de este Sistema de Teleconsulta COVID-19 está enmarcado en el convenio de colaboración celebrado entre el Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada (CICESE) y el Instituto de Servicios de Salud Pública del Estado de Baja California (ISESALUD), y se suma a los apoyos que el CICESE ha ofrecido al sector salud en el marco de la contingencia sanitaria por COVID-19: pruebas de diagnóstico de SARS-COV2, abasto de soluciones desinfectantes para piel y superficies, dotación de caretas y cajas de intubación, entre otros proyectos.

Por su parte, en la reunión celebrada hoy en el CICESE, la Lic. Patricia Alva Arce, Administradora de la Jurisdicción de Servicios de Salud de Ensenada, a nombre del Secretario de Salud de Baja California, agradeció el apoyo de este centro de investigación. Destacó la valía de este sistema de teleconsulta, dado que el gran problema que se tiene en la actualidad, es el no acercamiento, la dificultad de no poder dar consultas de manera presencial.“Este desarrollo nos sirve en el marco de esta pandemia, pero será útil para seguirlo utilizando a futuro, en distintas áreas y especialidades. La ventaja es que los pacientes no se acercarán directamente a loshospitales, sino que pueden llegar a valoración en las clínicas de la Obrera y Ruiz y 14. Sin la suma de esfuerzos sería imposible avanzar en esta pandemia. El CICESE es un centro de referencia en Ensenada, así que nos sentimos afortunados por obtener esta ayuda”.Por la Jurisdicción de Servicios de Salud de Ensenada, también estuvieron presentes en la reunión de hoy Roxana Enciso, coordinadora del Departamento de Informática; Francisco Ramírez, representante jurídico de ISESALUD; Mariana Bobadilla, coordinadora de Recursos Materiales y Servicios Generales.