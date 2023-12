Buscan reducir índices delictivos de la ciudad en las listas nacionales

Mexicali, B.C. Luego de que el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) diera a conocer que la incidencia delictiva de la capital de Baja California la calificó en el lugar 63 de 66, buscan reducir estas cifras.

La alcaldesa de Mexicali, Norma Bustamante, mencionó que es un tema que se ha tratado en la Comisión de Seguridad del Secretariado Ejecutivo Nacional en la Ciudad de México, pero que no siempre las cifras que muestran están muy apegadas a la realidad.

“La información general no corresponde en muchos municipios, no solo en Mexicali, a las realidades; a veces hay tres tablas y todas son diferentes, la del Inegi es una, y de otras”, comentó.

La mala calificación en incidencia delictiva le resta a Mexicali en el panorama general de competitividad a nivel nacional, siendo esta área en la que peor calificación tuvo el municipio.

“Esas cosas de números que si bajó o subió algo no son muy exactos, no quisiera decir que es subjetivo porque tienen sus parámetros pero no son exactos, pero todos los días estamos revisando”, comentó.