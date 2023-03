Buscan que Ley Vicaria sea una realidad en BC

La colectiva Madres Unidas contra la Violencia Vicaria de Baja California, buscan que la violencia vicaria sea castigada en Baja California, mediante la aprobación de la Ley Vicaria, la cual ya es una realidad en 18 estados de la república, incluyendo la Ciudad de México.

María Fernanda Martínez, asesora jurídica del colectivo y reciente miembro del Frente Nacional contra la Violencia Vicaria, manifestó que la iniciativa ya fue presentada ante el Congreso del Estado, por lo que ahora están a la espera de que suba al pleno.

La Ley Vicaría, promulga sanciones a quienes ejerzan algún tipo de violencia, desde psicológica hasta física en los hijos posterior a una separación o divorcio, con el objetivo de afectar indirectamente a su ex pareja y aplica tanto para hombres como para mujeres.

Es una violencia que se ha vivido durante muchísimo tiempo, solo que no tenía nombre y al nombrarse no existe y no recibe justicia’’ expresó María Fernanda.