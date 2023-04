Buscan legalizar casetas de vigilancia de fraccionamientos privados

Se reformó la Ley de Desarrollo Urbano de Baja California, con el propósito de regular la autorización para la instalación, operación y administración de las casetas de vigilancia en los fraccionamientos privados.

Con lo anterior buscan dar certeza jurídica a los habitantes de ellos a fin de evitar arbitrariedades en su implementación y manejo, dio a conocer la diputada inicialista de la reforma, Daylín García Ruvalcaba.

Los legisladores habían apelado a que se contraponen dos derechos legales en este tipo de casos, como lo son el derecho a la seguridad y el derecho al libre tránsito, argumentando que en tribunales internacionales se vela más por la seguridad.

“Antes de la reforma no se tenía la certeza jurídica de que fueran válidas las casetas, las plumas, los guardias de seguridad, la restricción del paso o que te revisaran información personal”

Los jueces no tenían un sustento jurídico para argumentar que las casetas estaban en la legalidad, por lo que en algún momento en algunos fraccionamientos se tuvo que levantar plumas por su ilegalidad.

La reforma se presentó tras hacer un análisis de las leyes de desarrollo urbano de todos los municipios para que llegaran a un acuerdo en beneficio de la ciudadanía, así como constantes pláticas con la Unión de Residenciales de Zona Este de Mexicali.

También se buscaba porque muchos vecinos que residen en fraccionamientos privados no pagaban la cuota de recuperación y se amparaban para que no les negaran el acceso, lo que ocasionó que levantaran las plumas para todos.

Ante esto, muchos de los residentes se sentían expuestos al no tener un control de quien entra y sale de su fraccionamiento, cuando al momento de adquirir la vivienda se establece que habría un control de seguridad.

“Aquí lo interesante es que la gente siempre va a tener derecho a su patrimonio, a su vivienda, no les pueden cerrar el acceso, entonces para no dejar desprotegidas a las familias que eligieron vivir en un espacio cerrado se les tiene que dar certeza jurídica”.

También precisó que muchas de las constructoras venden los fraccionamientos a las personas con la idea de que vivirán en una privada muy segura, pero que no contaban con los permisos de casetas de vigilancia o accesos restringidos.

“Los registros de los planos de los residenciales que tienen los ayuntamientos, se miraban unos espacios grandes en blanco que se da por hecho que es la caseta, pero no entregaban el diseño de la caseta porque no eran legales y no había esos permisos” comentó.