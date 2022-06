Buscan incluir opinión de colectivos para nuevo comisionado de búsqueda

Con una nueva convocatoria para nombrar un nuevo comisionado de Búsqueda, el Gobierno del Estado busca incluir la participación de todos los colectivos en la entidad que dijeron haberse sentido excluidos en la anterior.

Rebeca Vega Arriola, subsecretaria de enlace institucional y vinculación social de la Secretaría General de Gobierno, aseguró que el actual comisionado presentó su renuncia, pero no ha sido aceptada por la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda.

“Se trata de una demanda de los colectivos que dijeron no haber sido incluidos y en una apertura de la gobernadora se decidió abrir esta nueva convocatoria para que todos sean escuchados y que nadie sienta que no se le escuchó o no se le incluyó”, comentó.

La Comisión de Búsqueda es un organismo de reciente creación que se conformó entre el 2018 y 2019, sin embargo se realizó sin estructura y sin una ley estatal, y cuya titularidad se realizó por convocatorias que se declararon desiertas.

Su primer titular fue elegido de manera unilateral por el gobernador Jaime Bonilla y en una posterior convocatoria fue elegido el actual titular Rafael Hernández Murrieta, cuya salida ha sido objeto de manifestaciones por parte de colectivos de búsqueda en Mexicali.

Esta nueva convocatoria busca la participación de especialistas en Derechos Humanos, en investigación de desaparición de personas, colectivos de búsqueda y de miembros de la academia, a fin de que presenten y postulen a personas que consideren con el perfil idóneo para la Comisión de Búsqueda.

“Tiene que ser un perfil que conozca el tema de desapariciones, de la búsqueda en campo, de la búsqueda en vida, del protocolo homologado, de la ley, de investigación, criminalística, puede ser un criminólogo, sociólogo, antropólogo, abogado”, señaló la subsecretaria.

“Pero más allá de la profesión, es la experiencia y conocimiento en tema de Derechos Humanos, atención a víctimas, el tema de la búsqueda, el conocimiento de los protocolos de búsqueda para sectores específicos, para mujeres, niños, menores, niñas, de quienes vienen en contexto de migración; tiene que reunir muchas características independientemente de la profesión que tenga”, agregó Vega Arriola.

La funcionaria explicó que el reto, más allá de la comisión, es para el Gobierno del Estado, con las comisiones, la Fiscalía y los cuerpos policiacos, pues el tema es encontrar a las personas que ya tienen muchos años desaparecidos y no se sabe nada de ellos y prevenir que se siga dando este tipo de fenómenos.

“El reto más grande para el nuevo titular es fortalecer esta comisión tanto en estructura como instrumentos de búsqueda y todo lo que se necesite para salir a buscar y estamos trabajando en eso”, señaló. “Como estado tenemos una deuda histórica con los desaparecidos y las víctimas indirectas porque muchos gobiernos fueron omisos en apoyar sus búsquedas y salir a buscar”.

Explicó que el tema de desaparición es complejo pues recientemente este fenómeno está ligado a la desaparición de niñas y mujeres que pueden ser víctimas de trata o puede tratarse del ocultamiento de un feminicidio.

Dijo que aún está pendiente actualizar el marco jurídico local en conjunto con los diputados pues a través de la ley estatal se establece como debe estar estructurada la comisión y cómo debe trabajar.

De acuerdo a la ley general debe establecerse un consejo ciudadano integrado por familiares y víctimas indirectas y representantes de la academia para evaluar los mejores mecanismos de la comisión para poder realizar las búsquedas.

Mexicali ya cuenta con una célula de la comisión local de búsqueda integrada por los tres órdenes de gobierno y también buscan agilizar la revisión de carpetas de investigación de personas desaparecidas y poder dar cierre en sus casos.

Durante el 2021 la comisión local de búsqueda obtuvo subsidios por 50 millones de pesos para equipamiento, camionetas, un laboratorio móvil forense, vehículos todo terreno, drones y equipo para el personal en las búsquedas.

Cifras

Desaparecidos reportados a la Comisión de Búsqueda (Enero a Junio)

33 menores hombres

280 hombres

54 menores mujeres

93 mujeres

460 reportes de desaparición en total

Hallazgos de restos humanos (Enero a Junio)

Cifra estimada 50