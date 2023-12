Buscan diálogo con manifestantes por instalación de nuevo centro de transferencia

Buscan dialogar con residentes del ejido Choropo en el Valle de Mexicali, quienes se manifestaron en contra de la instalación del nuevo centro de transferencia de basura.

La alcaldesa de Mexicali, Norma Alicia Bustamante Martínez, dio a conocer que las manifestaciones se deben a que la ciudadanía no cuenta con mayor información acerca del proyecto que iniciará a partir del próximo año.

Precisó que lo anterior detonó luego de que se diera a conocer la realización de un proyecto ejecutivo, ya que los residentes de dicho ejido consideraron que se trataría de un basurero sin infraestructura de primer nivel.

“La gente ve ese basurero que tenemos ahí en el Xochimilco y piensa que vamos a ir a aventar una cosa así allá, nada que ver. El proyecto no ha sido planteado por el municipio porque no tengo más que palabras”, expresó.

Reiteró que las reuniones sostenidas por residentes del Valle de Mexicali se deben a la falta de información por parte del Ayuntamiento de Mexicali, el cual continúa sin definir el proyecto al 100%.

Agregó que ya hubo pláticas con una de las representantes del ejido, a quien le pidió esperar hasta el primer trimestre del próximo año para conocer mayor información sobre la creación del nuevo centro de transferencia.

La edil recordó que hasta el momento se contempla la posibilidad de que para el mes de marzo comience la construcción del nuevo centro de transferencia de basura.

Precisó que ya cuentan con un terreno, el cual es propiedad del ayuntamiento y se ubica cerca del entronque hacia San Felipe, con una superficie de 58 mil 851 metros cuadrados.

Agregó que se encuentra analizando la posibilidad de utilizar recursos propios del Gobierno de Mexicali para realizar la construcción de las nuevas instalaciones del centro de transferencia de basura, por lo que en el momento no contemplan solicitar algún préstamo.

“La noticia que me da el tesorero es que, posiblemente, para marzo ya podamos empezar a construir el centro con nuestros recursos. No lo aseguramos. Si no los tenemos, pediremos prestado”, explicó.