Busca PASA un aumento de casi el 12% por la prestación de sus servicios

Un incremento de hasta el 12% es el que solicita la empresa Promotora Ambiental (PASA), encargada del Centro de Transferencia Municipal, en el pago que realiza el Gobierno de Mexicali por prestar el servicio de traslado y confinamiento final de la basura.

La alcaldesa de Mexicali, Norma Alicia Bustamante Martínez, dio a conocer que son ocho millones de pesos lo que pagan mensualmente a la empresa, esto con la finalidad de que no se vea afectado el servicio de recolección de basura.

Precisó que la empresa ha solicitado un incremento en la cantidad que se paga por el servicio, mismo al que se ha negado el Gobierno de Mexicali por el incumplimiento de PASA en los acuerdos para la mejora de las instalaciones del Centro de Transferencia.

“Mi relación con PASA es difícil; he aguantado por el servicio de recolección de basura, yo no puedo permitir que se nos caiga la ciudad”.

“Le pago a PASA ocho millones de pesos al mes, y quieren un aumento, de cuánto, no me lo sé, pero es como el 12%, y ahorita estoy en la lucha de no al aumento, yo sabía que esto iba a llegar”, expresó.