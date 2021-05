Boxeador sanfelipense asistirá a los Juegos Nacionales Conade 2021

En el 2020 no pudo participar por la pandemia del coronavirus (Covid-19), sin embargo, ahora Miguel Ángel Méndez tendrá una nueva oportunidad y querrá aprovecharla al máximo. Hace un año, el boxeador sanfelipense no pudo asistir a los Juegos Nacionales Conade debido a la contingencia sanitaria, no obstante, en este 2021 volvió a ganarse ese derecho y va por todo en Guadalajara, Jalisco.

“Tengo una espinita clavada del año pasado y quiero ganar la medalla de oro. Tal y como sucedió en el 2020, gané la etapa regional en Culiacán y me siento muy contento de poder representar a Baja California”, dijo Méndez.

El alumno de Agustín Pacheco tuvo que ganar un par de combates en la categoría de hasta 56 kilogramos para concluir en el primer sitio y obtener un boleto a los Juegos Nacionales Conade 2021 que se realizarán del 1 al 8 de julio en la ‘Perla Tapatía’.

“Primero le gané a Sinaloa en una pelea muy fuerte. Después, enfrenté a Baja California Sur y volví a triunfar. La verdad es que me preparé bien y los entrenamientos fueron fuertes”, añadió.

Finalmente, el pugilista de 16 años de edad habló de la preparación que tendrá en las próximas semanas y de sus sueños en el deporte de los puños.

“Voy a priorizar la condición física para aguantar el ritmo de la peleas que se presenten. Quiero usar mucho mi contragolpe y ganar el primer lugar para ‘Baja’. En un futuro me gustaría debutar como profesional y ser campeón mundial como mi paisano, Elwin ‘La Pulga ’ Soto”, sentenció.